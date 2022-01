Ideas Daily TV: DAX zeitweise über 15.500 Punkten / Marktidee: Munich Re

Marktidee: Munich Re.

Die Aktie der Munich Re befindet sich in einem intakten übergeordneten Aufwärtstrend. Am 13. Januar markierte das Papier ein 23-Monats-Hoch. Im Anschluss kam es zu einem Rücksetzer. In den vergangenen Tagen entstand neues Kaufinteresse. Der Kurs stieg über mehrere wichtige Marken. Aus technischer Sicht stehen jetzt zwei weitere Hürden auf der Oberseite im Fokus.

Zugehörige Wertpapiere: DE0008469008, DE0008430026