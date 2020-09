Idex gibt 104. Quartalsdividende in Folge bekannt

Der amerikanische Industriekonzern Idex Corp. (ISIN: US45167R1041, NYSE: IEX) zahlt am 30. Oktober 2020 eine vierteljährliche Dividende von 50 US-Cents je Aktie an die Aktionäre. Record date ist der 15. Oktober 2020. Nach Firmenangaben ist dies die 104. Quartalsdividende in ununterbrochener Folge, die das Unternehmen ausbezahlt.

Der Konzern aus Lake Forest, im Bundesstaat Illinois, schüttet auf das Jahr hochgerechnet 2,00 US-Dollar aus. Das entspricht beim derzeitigen Aktienkurs von 176,51 US-Dollar (Stand: 23. September 2020) einer aktuellen Dividendenrendite von 1,13 Prozent.

Die Idex-Unternehmensgruppe ist in der Entwicklung und Herstellung von Nischenprodukten wie Fahrzeug-Einbaupumpen, Schaumlöschsystemen oder hydraulischen Systemen tätig. Es werden rund 7.000 Mitarbeiter beschäftigt. Im zweiten Quartal des Fiskaljahres 2020 (30. Juni 2020) wurde ein Umsatz von 561,25 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 642,1 Mio. US-Dollar) erzielt, wie am 23. Juli berichtet wurde. Der Nettogewinn betrug 70,86 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 113,21 Mio. US-Dollar).

Die Aktie liegt an der Wall Street seit Jahresanfang 2020 auf der aktuellen Kursbasis mit 2,62 Prozent im Plus und weist eine Marktkapitalisierung in Höhe von 13,3 Mrd. US-Dollar (Stand: 23. September 2020) auf.

Redaktion MyDividends.de