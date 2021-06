IDEXX LABORATORIES - 25% Rally deutet sich an

IDEXX Laboratories Inc. fertigt Diagnose- und IT-Lösungen in den Bereichen Tiergesundheit, Wasser- und Milchqualität.

Die Aktie befindet sich in einer langfristigen Aufwärtsbewegung. Der Startpunkt dieser Bewegung ist das Tief aus dem Oktober 2008 bei 12,05 USD. Im Oktober 2020 gelang der Ausbruch über die obere Begrenzung der langfristigen Aufwärtsbewegung. Im Februar 221 markierte der Wert sein aktuelles Allzeithoch bei 573,99 USD.

Seitdem konsolidiert die Aktie oberhalb der alten oberen Trendbegrenzung. In der letzten Woche schloss sie minimal über dem kurzfristigen Abwärtstrend, der in dieser Woche bei 554,64 USD verläuft.

Kaufwelle deutet sich an

Dieser Ausbruch ist bisher nur minimal und braucht daher noch Bestätigung. Kommt es zu dieser Bestätigung, dann könnte die Aktie zu einer dynamischen Rally in Richtung 707,50 USD ansetzen. Sollte der Wert allerdings doch noch am kurzfristigen Abwärtstrend scheitern, wäre mit einem erneuten Rückfall an die alte obere Trendbegrenzung bei aktuell ca. 483,45 USD zu rechnen.

Zusätzlich lesenswert:

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst)