IDEXX LABORATORIES - Kurz vor Kaufsignal?

Die Aktie von Idexx Laboratories befindet sich seit vielen Jahren in einer Aufwärtsbewegung. Im Oktober 2020 brach die Aktie über die obere Begrenzung der Aufwärtsbewegung seit dem Jahr 2009 nach oben aus. Am 29. Juli 2021 markierte die Aktie ihr aktuelles Allzeithoch bei 706,95 USD.

Wenige Tage später scheiterte die Aktie an diesem Hoch und setzte zu einer Korrektur an. Diese läuft in einer potenziellen bullischen Flagge ab. Am 03. Dezember fiel der Wert beinahe auf sein altes Allzeithoch aus dem Februar 2021 bei 573,99 USD zurück.

Nach Ausbildung eines kleinen Bodens zog die Aktie zuletzt wieder an und erreichte in dieser Woche die obere Begrenzung der Flagge. Diese verläuft heute bei 659,15 USD. Aktuell hängt der Wert dort fest.

Für das Jahr 2022 wird aktuell ein Gewinn von 9,46 USD je Aktie und ein Anstieg um knapp 13 % geschätzt. Bei einem gestrigen Schlusskurs von 655,69 USD ergibt das ein 2022er KGV von 69,30. Das PEG liegt damit bei 5,33. Damit ist die Aktie sehr teuer.

Kaufsignal möglich

Gelingt der Aktie von Idexx Laboratories ein stabiler Ausbruch über 659,15 USD, dann käme es zu einem neuen mittelfristigen Kaufsignal. Ein erstes Ziel läge dann bei 764,05 USD. Mittelfristig wären sogar Gewinne in Richtung 880,35 USD möglich. Wenn man in der Aktie einen Longtrade starten will, sollte man sich der sehr hohen Bewertung und der damit einhergehenden Risiken bewusst sein.

Sollte der Wert allerdings unter den EMA 50 bei aktuell 627,75 USD abfallen, würden die Chancen auf einen baldigen Ausbruch aus der Flagge deutlich sinken. In diesem Fall müsste mit einem erneuten Rückfall auf ca. 573,99 USD gerechnet werden.

Zusätzlich lesenswert:

MORPHOSYS - Die Bären wollen einfach nicht locker lassen

Diesen SMALL CAP sollten Anleger für 2022 auf dem Schirm haben

HOME DEPOT - Aktie unverändert im Rallymodus

Traden wie ein PROfi mit Guidants PROmax. Drei Musterdepots (Trading-Depot, Investment-Depot, Weygand-Depot). 13 Experten mit verschiedenen Schwerpunkten. Inclusive Aktien-Screener und Godmode PLUS. Jetzt abonnieren!

IDEXX Laboratories Inc.

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)