IDEXX LABORATORIES - Schwer verprügelt, helfen die Zahlen?

Die Aktie von Idexx Laboratories startete im Oktober 2008 nach einem Tief bei 12,05 USD zu einer langfristigen Aufwärtsbewegung. Diese führte die Aktie im Juli 2021 auf ein Allzeithoch bei 706,95 USD. Nach einem Abpraller Anfang August 2021 an diesem Hoch setzte eine Konsolidierung ein. Diese lief zunächst in einer bullischen Flagge ab. Aber am 07. Januar 2021 fiel der Wert aus dieser Flagge nach unten raus, was zu einem raschen Abverkauf auf 460,36 USD führte.

Seit diesem Tief erholt sich der Aktienkurs wieder. Gestern notierte er im Hoch bei 514,78 USD. Heute veröffentlichte das Unternehmen vorbörslich Zahlen. Die erste Reaktion auf diese Zahlen fällt positiv aus. Die Aktie wird aktuell bei 518,17 USD und damit über dem gestrigen Hoch getaxt. Diese Reaktion erscheint auch logisch. Denn das Unternehmen übertraf beim Gewinn je Aktie mit 1,89 USD die Erwartungen um 18 Cent und beim Umsatz mit 801 Mio. um 16,73 Mio. USD.

Wie weit kann die Erholung gehen?

Die Erholung scheint intakt und könnte heute mit einem neuen Hoch bestätigt werden. Eine erste wichtige Hürde liegt bei 529,71 USD. Der zentrale Widerstandsbereich beginnt bei ca. 564 USD und reicht bis 577,68 USD. Solange die Aktie unter diesem Widerstandsbereich notiert, droht nach Abschluss der Erholung ein Rückfall auf 460,36 USD oder sogar 407,86 USD.

Erst mit einem stabilen Ausbruch über 577,68 USD würde sich das Chartbild wieder deutlich verbessern. In diesem Fall könnte es zu einer weiteren Rally in Richtung 640 USD und 664,70 USD kommen. Auch ein Anstieg an das Allzeithoch wäre dann im Bereich des Möglichen.

Zusätzlich lesenswert:

HOME DEPOT - Die Käufer bleiben dran

NESTLÉ - Bullisches Reversal am EMA200

SARTORIUS - Geht die Erholung hier und jetzt zu Ende?

Charttechnisch immer bestens informiert. Im Aktien- und DAX-Analyseservice ADA erhalten Sie von Rocco Gräfe mehrmals täglich brandaktuelle Intraday Einschätzungen zum DAX und den US-Indizes Dow Jones und Nasdaq. Darüber hinaus informiert Sie der Börsenexperte mit seinen Big-Picture-Analysen über spannende Setups aus dem Aktienuniversum des deutschen sowie US-amerikanischen Blue Chip Sektors. Verpassen Sie keine Chance und seien Sie dabei! Jetzt Rocco Gräfes Aktien- & DAX-Analysen abonnieren

IDEXX Laboratories Inc.

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)