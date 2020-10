IDT Biologika kann klinische Prüfung von Corona-Impfstoff starten

Düsseldorf (Reuters) - IDT Biologika kann mit der klinischen Prüfung seines möglichen Corona-Impfstoffs beginnen.

Das zuständige Paul-Ehrlich-Institut genehmigte einer Mitteilung vom Freitag zufolge die klinische Phase-I-Studie des Impfstoffs. "Die Erprobung von Impfstoffkandidaten am Menschen ist ein bedeutsamer Schritt auf dem Weg zur Zulassung von unbedenklichen und wirksamen Impfstoffen gegen COVID-19", erklärte das Institut. Nun kann das zusammen mit dem Deutschen Zentrum für Infektionsforschung (DZIF) entwickelte Mittel auf Sicherheit, Verträglichkeit und auf seine spezifische Immunantwort gegen den Erreger untersucht werden. Die Studie soll mit 30 Teilnehmern im Alter zwischen 18 und 55 Jahren über die Bühne gehen. Sie sollen zwei Impfungen im Abstand von vier Wochen erhalten. Ende des Jahres soll es dann eine breiter angelegte klinische Studie der Phase 2 auch mit älteren Menschen geben.

Der Impfstoffkandidat von IDT Biologika beruht auf einer Technologie, die im Deutschen Zentrum für Infektionsforschung entwickelt wurde. Bei ihm handelt es sich um einen sogenannten Vektor-Impfstoff, für den gentechnisch veränderte und harmlose Viren als Träger für die genetischen Informationen des Coronavirus genutzt werden.

An einem möglichen Impfstoff gegen das Coronavirus arbeiten zahrleiche Pharmafirmen rund um den Globus. 41 Mittel befinden sich in klinischen Studien. In Deutschland hatte das Tübinger Biotech-Unternehmen CureVac Ende September erklärt, ein erster Teilnehmer an einer klinischen Phase-2a-Studie sei mit dem Impfstoffkandidaten CVnCoV geimpft worden. Die Studie werde in Peru und Panama vorgenommen mit insgesamt 690 gesunden Teilnehmern. Erste Daten würden im vierten Quartal erwartet. In Deutschland testet zudem das Biotechunternehmen Biontech seinen potenziellen Coronavirus-Impfstoff.