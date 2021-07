Ifo - 92 Prozent der Industriebetriebe spüren höhere Materialkosten

Berlin (Reuters) - Preissteigerungen bei Material und Vorprodukten machen der deutschen Industrie zunehmend zu schaffen.

Darüber klagten im Juni rund 92 Prozent der Betriebe, wie das Münchner Ifo-Institut am Donnerstag zu einer Umfrage mitteilte. "In der Textilbranche und bei der Möbelherstellung lag der Anteil sogar bei 100 Prozent der Teilnehmenden." Gummi- und Kunststoffwaren waren mit 99,4 Prozent kaum schwächer betroffen. "Beim Stahl und auch beim Schnittholz sowie anderen holzbasierten Grundstoffen gibt es Lieferengpässe und damit einhergehend teils dramatische Preisbewegungen", sagte Ifo-Experte Felix Leiss. "Wegen des Holzmangels sind nun mancherorts sogar Paletten knapp geworden. Aber auch bei Aluminium- und Kupferprodukten gibt es Lieferprobleme, hören wir aus den Branchen."

Knapp sind demnach synthetische Grundstoffe - in der Folge fehlt es auch an synthetischen Garnen, Folien, Verpackungsmaterialien, Dämmstoffen und anderen Kunststoffprodukten. Auch die Versorgung mit Halbleitern und anderen elektronischen Bauteilen stocke noch immer, betonte Leiss. "Die Preise steigen in Anbetracht der Knappheiten vielerorts." Dies gelte auch für Hersteller von elektrischer Ausrüstung (95,6 Prozent), Metallerzeuger und –bearbeiter (95,0), Hersteller von Metallerzeugnissen (94,9), Bekleidungshersteller (94,0), Produzenten von Datenverarbeitungsgeräten (93,5) und Erzeuger von Pappe und Papier (93,2).