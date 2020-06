Ifo-Chef Fuest: Geldpolitik muss Inflationsszenario verhindern

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Ifo-Chef Clemens Fuest hat vor den Auswirkungen einer möglichen stärkeren Inflation infolge Corona-Krise gewarnt. Entscheidend für die Zeit nach der Krise werde sein, ob es der Geldpolitik gelinge, "ein Inflationsszenario zu verhindern. Denn wenn das misslingt, haben wir ein Riesenproblem", sagte er bei der Jahresversammlung des Info-Instituts am Donnerstag in München. "So weit darf man es nicht kommen lassen."

Fuest hält es allerdings durchaus für möglich, dieses Szenario zu verhindern. Dafür sei es sehr wichtig, "dass man in der Fiskalpolitik irgendwie daran denkt, dass man irgendwann mal aus diesem Alles-geht-Modus herauskommt." Derzeit werde versucht, die Probleme durch das Bedrucken von Papier zu lösen, sagte er mit Bezug auf die lockere Geldpolitik. Wenn man es übertreibe, könnte man in eine schwierige Situation kommen. Angesichts von Finanzmärkten, die sich an Nullzinsen gewöhnt hätten, wäre das explosiv.

Kurzfristig sieht Fuest allerdings kein Inflationsrisiko, sondern im Gegenteil eher Deflationsdruck./ruc/DP/mis