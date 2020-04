Ifo - Corona-Krise treibt alle Bundesländer in schwere Rezession

Berlin (Reuters) - Die Corona-Krise treibt einer Studie des Ifo-Instituts zufolge alle 16 Bundesländer in eine schwere Rezession.

Der weitgehende "Shutdown" des wirtschaftlichen Lebens und die Unterbrechung grenzüberschreitender Lieferketten treffe alle Bundesländer trotz ihrer teils sehr unterschiedlichen Wirtschaftsstruktur etwa gleich stark, wie die Münchner Forscher am Freitag zu ihrer Untersuchung mitteilten. Baden-Württemberg und Bayern seien mit einem Einbruch des Bruttoinlandsproduktes von bis zu etwas mehr als 18 Prozent am stärksten betroffen, Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein mit gut 16 Prozent am wenigsten.

Das Ausmaß falle dabei in den Ländern mit einem hohen Industrieanteil etwas stärker aus, doch blieben die Unterschiede gering. "Das ist ein wesentlicher Unterschied zur Finanzkrise 2009", erklärte das Ifo-Institut. Damals hatten vor allem stark industrialisierte Bundesländer wie Saarland, Baden-Württemberg, Bayern, Bremen und Hessen überproportional hohe Wachstumsverluste erlitten. Länder wie Berlin, Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg dagegen hätten die Krise kaum gespürt.

Selbst wenn die unmittelbaren wirtschaftlichen Beeinträchtigungen nach den jüngsten Beschlüssen der Bundesregierung im Mai weiter gelockert werden, wird es dem Ifo-Institut zufolge noch einige Zeit dauern, bis das ursprüngliche Niveau der Wirtschaftsleistung wieder erreicht wird. "Ausgleichende Effekte wie in der Wirtschaftskrise 2009 sind nicht zu erwarten, weil aktuell nahezu alle Sektoren von Produktionsausfällen betroffen sind", sagte der Leiter der Ifo-Niederlassung Dresden, Joachim Ragnitz.