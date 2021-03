Ifo - Deutsche Firmen stellen trotz Lockdown wieder mehr Leute ein

Berlin (Reuters) - Trotz dritter Infektionswelle wollen die deutschen Unternehmen zunehmend neues Personal einstellen.

Das Beschäftigungsbarometer sei im März kräftig um 3,1 Punkte auf 97,6 Zähler gestiegen, teilte das Münchner Ifo-Institut am Dienstag mit. "Das ist der höchste Wert seit Februar 2020 - der Arbeitsmarkt setzt zur Erholung an, trotz des Lockdowns." In der Industrie gehe der Aufschwung auch auf dem Jobmarkt weiter. "Die starke Industriekonjunktur motiviert die Unternehmen nun zu ersten Neueinstellungen - insbesondere die Elektroindustrie sucht neue Mitarbeiter", erklärten die Forscherinnen und Forscher.

Auch im Dienstleistungssektor haben sich demnach die Beschäftigungserwartungen spürbar verbessert. Treiber der Entwicklung seien Logistiker und IT-Dienstleister. Im Handel erholte sich die Lage etwas. Im Großhandel herrsche leichter Optimismus, während im Einzelhandel weiter Mitarbeiter entlassen würden. Im Baugewerbe gibt es laut Ifo im Moment wenig Bewegung.