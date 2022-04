Ifo - Deutsche Firmen suchen trotz Krise wieder Personal

Berlin (Reuters) - Trotz Krise durch den Ukraine-Krieg wollen die Unternehmen in Deutschland wieder Jobs schaffen.

Das Ifo-Beschäftigungsbarometer stieg im April auf 102,8 Punkte, nach 102,1 Zählern im März, wie das Münchner Institut am Mittwoch mitteilte. "Die hohe Unsicherheit in der Wirtschaft durch den Angriff Russlands auf die Ukraine scheint keinen nachhaltigen Einfluss auf die Personalplanungen zu haben", sagte Ifo-Experte Klaus Wohlrabe. "Die Beschäftigung wird in Deutschland weiter steigen." In der Industrie allerdings sei das Beschäftigungsbarometer erneut gesunken. Insbesondere energieintensive Industrien wollen sich zurückhalten mit Einstellungen. Der russische Einmarsch in die Ukraine hat Kosten für Energie massiv in die Höhe getrieben.

Im Dienstleistungssektor hingegen legte der Ifo-Indikator deutlich zu. "IT-Dienstleister suchen weiterhin Personal." Im Handel und im Baugewerbe sei die Einstellungsbereitschaft gegenwärtig allerdings nur sehr schwach ausgeprägt. Die Baubranche sieht sich mit starken Lieferengpässen sowie massiv steigenden Preisen für Baustoffe konfrontiert und stellt sich auf Kurzarbeit ein. Zudem berichten Firmen davon, dass Auftraggeber ihre Projekte zurückstellen oder sogar stornieren. Das vom Ifo berechnete Geschäftsklima am Bau war zuletzt wegen des Ukraine-Kriegs auf den niedrigsten Stand seit Mai 2010 gestürzt.