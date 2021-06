Ifo - Deutsche Firmen wollen wieder mehr Jobs schaffen

Berlin (Reuters) - Mit dem Abflauen der Corona-Krise in der Wirtschaft suchen die deutschen Unternehmen verstärkt neue Mitarbeiter.

Das Ifo-Beschäftigungsbarometer dazu stieg von Mai auf Juni kräftig um 3,5 auf 103,7 Punkte, wie das Münchner Forschungsinstitut am Dienstag mitteilte. "Die Öffnungen und die boomende Industrie heizen die Nachfrage nach Arbeitskräften an." Im Verarbeitenden Gewerbe setzte sich der Anstieg des Beschäftigungsbarometers fort. Demnach haben Betriebe im Maschinenbau und in der Elektroindustrie sehr expansive Beschäftigungspläne.

Auch im Dienstleistungssektor habe die Arbeitskräftenachfrage einen deutlichen Sprung nach oben gemacht, erklärte das Ifo-Institut. Insbesondere Personaldienstleister suchten neues Personal. Auch der von der Virus-Pandemie arg gebeutelte Handel gehe vorsichtig in die Offensive bei Neueinstellungen. "Und auf dem Bau gibt es weiterhin eine leicht positive Tendenz bei der Beschäftigung."