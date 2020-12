Ifo - Erstmals seit einem halben Jahr wieder mehr Kurzarbeiter

Berlin (Reuters) - Die Zahl der Kurzarbeiter in Deutschland ist dem Ifo-Institut zufolge im Lockdown-Monat November erstmals seit einem halben Jahr wieder gestiegen.

Etwa 2,0 Millionen Frauen und Männer waren in Kurzarbeit, nachdem es im Oktober noch rund 1,8 Millionen waren, ergab die am Mittwoch veröffentlichte Schätzung auf Basis der monatlichen Ifo-Konjunkturumfrage unter rund 7000 Unternehmen. Eine Zunahme gab es zuletzt im Mai als Folge der ersten Pandemie-Welle. Im November stieg der Anteil der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in Kurzarbeit auf 5,9 Prozent, von 5,4 Prozent im Vormonat. "Das ist vor allem auf die Wirtschaftszweige zurückzuführen, die vom seit Anfang November geltenden Lockdown light betroffen sind", sagte Ifo-Arbeitsmarktexperte Sebastian Link.

Im Gastgewerbe dürfte sich demnach die Zahl der Kurzarbeiter im Vergleich zum Vormonat mehr als verdoppelt haben. Auch im Handel war ein leichter Anstieg zu verzeichnen. Im Verarbeitenden Gewerbe, das vom guten Übersee-Geschäft profitiert, sank der Anteil dagegen erneut: Hier dürfte er erstmals seit Beginn der Coronakrise unter der Zehn-Prozent-Marke liegen.