Ifo-Experte - Aufschwung gewinnt an Kraft - "Hohe Kosten als Wermutstropfen"

- von Rene Wagner

Berlin (Reuters) - Die deutsche Wirtschaft wird dem Ifo-Institut zufolge nach dem Lockdown-bedingten schwachen ersten Quartal im Frühjahr und Sommer kräftig wachsen.

"Der Aufschwung gewinnt an Stärke", sagte Ifo-Experte Klaus Wohlrabe am Dienstag zu den Ergebnissen der monatlichen Umfrage seines Instituts unter 9000 Managern der Nachrichtenagentur Reuters. Das Bruttoinlandsprodukt dürfte im laufenden zweiten Quartal um 2,6 Prozent zulegen, im Sommer dann sogar um 2,8 Prozent. Zum Jahresauftakt war es noch um 1,8 Prozent geschrumpft.

"Die Erwartungen im Bereich Tourismus und Gastgewerbe sind im Mai explodiert", sagte Wohlrabe angesichts erster Lockerungen bei sinkenden Inzidenzen und deutlichen Impffortschritten. "Hier gibt es Hoffnung auf ein gutes Sommergeschäft." Die deutschen Schlüsselindustrien wie Maschinenbau, Elektroindustrie und Chemiebranche sind nach wie vor sehr gut aufgestellt. Das Exportgeschäft laufe weiter rund.

"Wermutstropfen sind die hohen Einkaufspreise für Vorprodukte und Rohstoffe", sagte der Ifo-Ökonom. "Steigende Kosten werden zunehmend weitergegeben: Immer mehr Unternehmen geben an, dass sie ihre Verkaufspreise erhöhen wollen." Dies dürfte sich auch auf die Verbraucherpreise durchschlagen. Probleme habe zudem der eigentlich boomende Bau. "Der rapide Anstieg der Rohstoffpreise wird zu einem ernsthaften Problem", sagte Wohlrabe. 39,4 Prozent der Bauunternehmen gaben an, dass sie Probleme bei der Materialbeschaffung haben.

Die Stimmung der Firmen in Deutschland hellt sich angesichts der Impffortschritte in der Corona-Krise unerwartet kräftig auf. Der Ifo-Geschäftsklimaindex kletterte im Mai auf 99,2 Punkte von 96,6 Zählern im April und damit auf den höchsten Wert seit Mai 2019, wie das Münchner Wirtschaftsforschungsinstitut am Dienstag zu seiner Manager-Umfrage mitteilte. Von Reuters befragte Ökonomen hatten lediglich mit 98,2 Punkten gerechnet.