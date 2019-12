Ifo-Geschäftsklima überraschend gut – Dem Dax hilft es trotzdem nicht auf die Sprünge – „Hexensabbat“ wirft seine Schatten voraus

Nach der jüngsten Kursrally am deutschen Aktienmarkt hat sich die Kauflaune der Anleger zunächst gelegt. Ein überraschend gutes Ifo-Geschäftsklima, das der wichtigste deutsche Konjunktur-Frühindikator ist, lieferte dem Dax am Vormittag zwar ein wenig Rückenwind, für einen Sprung in die Gewinnzone reichte es zuletzt aber noch nicht ganz. Der deutschen Leitindex notierte noch 0,07 Prozent im Minus bei 13.278,57 Punkten.

„Die Jahresendrally ist somit ein wenig ins Stocken geraten“, konstatierte Christian Henke vom Broker IG. Noch zum Start in die Vorweihnachtswoche hatte der Dax mit 13.425 Punkten seinen bisherigen Höchststand seit fast zwei Jahren erreicht. Bereits am Dienstag aber hatten die Investoren wieder einen Gang zurückgeschaltet und lieber Gewinne mitgenommen.

David Iusow von DailyFX machte als Grund zudem neue Stolpersteine beim Brexit-Prozess aus, nachdem Premierminister Boris Johnson einen „No-Deal-Austritt“ am 31. Januar doch nicht ausgeschlossen habe. Laut Michael McCarthy von CMC Markets wirft zudem der an diesem Freitag anstehende „Hexensabbat“ schon seine Schatten voraus. Vor diesem Stichtag, an dem Terminkontrakte auf Aktien und Indizes an den Terminbörsen auslaufen, können Spekulanten versuchen, die Kurse noch in eine für sie vorteilhafte Richtung zu bewegen.

Der MDax, der tags zuvor ein Rekordhoch erreicht hatte, fiel um 0,26 Prozent auf 28.223,74 Zähler. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 arbeitete sich indes im frühen Handel auf positives Terrain vor und verbuchte zuletzt ein Plus von 0,09 Prozent auf 3748,55 Punkte. Der SDax musste ein Prozent Minus auf 12.381 Punkte hinnehmen.

Ifo-Geschäftsklima legt spürbar zu

Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft hat sich im Dezember spürbar aufgehellt. Wie das Münchner Ifo-Institut am Mittwoch mitteilte, stieg das von ihm erhobene Geschäftsklima um 1,2 Punkte auf 96,3 Zähler. Das ist der höchste Stand seit einem halben Jahr. Analysten hatten zwar mit einem Zuwachs gerechnet, allerdings nur auf 95,5 Punkte.

„Die deutsche Wirtschaft geht zuversichtlicher ins neue Jahr“, kommentierte Ifo-Präsident Clemens Fuest. Die befragten Unternehmen bewerteten sowohl die aktuelle Lage als auch ihre Erwartungen für das kommende halbe Jahr besser. Das Ifo-Geschäftsklima ergibt sich aus einer Umfrage unter rund 9000 Unternehmen.

Ökonomen-Stimmen zum Ifo-Geschäftsklima:

MICHAEL HOLSTEIN, DZ BANK:

„Die deutschen Unternehmen hoffen darauf, dass das Jahr 2020 nach zwei Jahren mit kontinuierlich schwächer werdender Konjunktur die Wende zum Besseren bringt. Das zeigt die aktuelle Ifo-Umfrage: Das Klima in den deutschen Chefetagen ist zum Jahresende 2019 so gut wie seit den Sommermonaten nicht mehr. Die klarere Perspektive beim Brexit und die Fortschritte in den Handelsgesprächen zwischen den USA und China lassen die deutschen Unternehmen aufatmen und die Zuversicht für 2020 steigen. Dennoch sollte man nicht übersehen, dass der Geschäftsklimaindex immer noch nicht weit von seinem mehrjährigen Tief aus dem Herbst entfernt ist. Für ein wirklich dynamischeres Wachstum gibt es noch keine Anzeichen. Immerhin: Die fast zwei Jahre andauernde Talfahrt zumindest dürfte nun beendet sein.“

KLAUS BORGER, KFW:

„Die deutschen Unternehmen freuen sich angesichts der langen Phase internationaler Unwägbarkeiten schon über kleine Lichtblicke. Die jüngste Deeskalation im US-chinesischen Handelsstreit bedeutet jedoch noch lange kein Ende des grundsätzlichen Konflikts. Das Vereinigte Königreich wird die EU nach dem Wahlerfolg der Tories zwar am 31. Januar 2020 geregelt verlassen. In den unmittelbar danach anstehenden Verhandlungen über die langfristigen Beziehungen dürften sich aber erneut zahlreiche tiefe Gräben auftun. Zu deren Überwindung steht das Regelzeitfenster lediglich elf Monate offen, so dass sich das Risiko eines doch noch harten Brexit einstweilen nur auf Ende 2020 verschiebt. Deshalb: Auch wenn die ganz harten Konjunkturschläge in letzter Minute gerade noch abgewehrt wurden, ist der Weg zu einem echten Aufschwung noch weit.“

UWE BURKERT, LBBW-CHEFÖKONOM:

„Ein versöhnlicher Abschluss eines etwas verkorksten Jahres. Die Konjunktur insgesamt hat an Schwung verloren. Während die Dienstleister und der Bau nicht klagen können, hat vor allem die Industrie gelitten. Hoffen wir jetzt, dass mit der Entspannung in Sachen Brexit und Handelsstreit auch die Industriekonjunktur wieder Tritt fasst. Die letzten Zahlen waren diesbezüglich ja eher enttäuschend. Ermutigend immerhin, dass sich die Erwartungen recht deutlich verbessert haben.“

