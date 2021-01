Ifo - Lage der Autoindustrie trübte sich am Jahresende ein

Berlin (Reuters) - Die Geschäfte der deutschen Autohersteller und ihrer Zulieferer sind einer Umfrage zufolge Ende 2020 schlechter gelaufen.

Im Dezember bewerteten sie ihre aktuelle Lage mit minus 5,4 Punkten, nach plus 5,0 Punkten im November, wie das Ifo-Institut am Dienstag zu seiner Konjunkturumfrage mitteilte. Gleichzeitig erwarten die befragten Firmen für die nächsten sechs Monate aber eine Verbesserung der Situation: Der Wert für die Erwartungen stieg auf plus 10,1 Punkte, nach minus 1,6 Punkten im November. "Die Autobauer und ihre Zulieferer spüren den neuerlichen Lockdown, sie setzen aber auf Nachholeffekte", sagte Ifo-Experte Klaus Wohlrabe.

Die Produktionserwartungen der Unternehmen stürzten ab, und zwar von minus 0,7 auf minus 20,6 Punkte. Die Exporterwartungen stiegen dagegen leicht von minus 4,0 auf minus 2,5. Die Zahl der Jobs dürfte weiter sinken: Dieser Indikator gab auf minus 35,2 Punkte nach.