Ifo - Mehrwertsteuersenkung schiebt Konjunktur nur etwas an

Berlin (Reuters) - Die vorübergehende Senkung der Mehrwertsteuer erhöht dem Ifo-Institut zufolge die Wirtschaftsleistung nur leicht.

Das Bruttoinlandsprodukt steige dadurch in diesem Jahr um 0,2 Prozentpunkte oder 6,5 Milliarden Euro, teilten die Münchner Forscher mit. Diese Berechnungen habe Ifo-Präsident Clemens Fuest am Montag im Haushaltsausschuss des Bundestages vorgetragen. Demnach bedeutet die Senkung von 19 auf 16 Prozent vom 1. Juli bis zum Jahresende Steuerausfälle von 20 Milliarden Euro. Hintergrund sei, dass die Nachfrage nach im Inland produzierten Konsumgütern nicht im gleichen Umfang zulege wie die Steuersenkung. Fuest warnte davor, zu "hohe Erwartungen" in Konjunkturprogramme zu setzen. "Es ist meines Erachtens trotzdem sinnvoll und notwendig, die Konjunktur in dieser kritischen Lage mit Mitteln der Fiskalpolitik zu stützen."

Auch andere Experten äußerten sich ihren Stellungnahmen zufolge skeptisch zu Teilen des Konjunkturpakets. Der Bundesrechnungshof etwa kritisierte allgemein den Umfang. Der Ifo-Experte für öffentliche Finanzen, Niklas Potrafke, betonte zudem: "Geprüft werden sollte, ob einige Maßnahmen gestrichen werden können, um die Neuverschuldung zu verringern." Der Tilgungsplan des Nachtragshaushaltes sehe vor, ab 2023 zur Schuldenbremse zurückzukehren und ab dann binnen 20 Jahren zu jährlich gleichen Anteilen zu tilgen. Dies lege nahe, dass in den "nächsten 20 Jahre keine Rezession zu erwarten ist, die den Tilgungsplan durchkreuzen könnte". Das sei nicht plausibel, monierte Potrafke. Deutschland solle schnellstmöglich zu ausgeglichenen öffentlichen Haushalten zurückkehren.