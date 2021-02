ifo rettet den DAX vor weiteren Verlusten

DAX kommt von der 14.000 Punkten nicht los

Am Morgen notierten wir rund 50 Punkte vor der runden Marke von 14.000 Punkten - am Abend ebenso. Dazwischen kam es zu einer Schwächephase. Doch aus Sicht der Marktteilnehmer bleibt der Bereich wichtig, wie am Morgen mit unserem Händler besprochen wurde:

Insbesondere die Impfstoffhersteller standen im Mittelpunkt des Geschehens. BioNTech profitierte von der Studie aus Israel und Astrazeneca kam weiter unter Druck.

Die RKI-Zahlen waren allgemein besorgniserregender als noch vor einer Woche. Hier verpuffte der Hoffnungseffekt etwas, den Lockdown schnell zu beenden. Zudem waren die Daten der Deutschen Industrieproduktion unter den Erwartungen der Analysten geblieben.

Entsprechend schwach verlief die Markteröffnung heute mit einem schnellen Dip auf der Unterseite und dem Durchbruch durch das Vorwochentief. Erst bei 13.802 Punkten fand der Markt einen Boden, welcher dann markiert entstand und eine dynamische Erholung einleitete.

Ausgangspunkt für den Richtungswechsel war der ifo-Index. Er fiel überraschend positiv aus und bestätigte als heimischer Stimmungsindikator mit 92,4 Punkten einen positiven Blick auf die zukünftige Wirtschaftsentwicklung.

Die Erholung führte recht schnell zur 13.900 aber erst am Nachmittag zur Ausbruchsmarke der Eröffnung zurück.

In diesem Umfeld schloss der DAX auch seinen ersten Handelstag der Woche ab und stand zum XETRA-Ende genau auf der 13.950.

Anbei sehen Sie die Parameter des Handelstages:

Eröffnung 13.858,56 Tageshoch 13.975,08 Tagestief 13.802,55 Vortageskurs 13.993,23 Schlusskurs 13.950,04

Auf Basis dieser Daten ergab sich ein unter dem "Strich" richtungsloser Handelsschluss ohne weitere Aussagekraft:

Auf einen Gewinntag (dem Freitag) folgte nun wieder ein leichter Verlusttag mit einer insgesamt leicht gestiegen Volatilität auf 173 Punkte Tagesspanne.

Welche Aktien standen im DAX-Handel heute im Fokus?

Aktien-Bewegungen im DAX

Über das Schlusslicht im DAX berichteten wir am Mittag in diesem Video:

Die Rede ist vom Corona-Profiteur der letzten Monate: Delivery Hero. Eine Meldung aus den USA versetzte die Anleger ein wenig in Panik. Laut dem Wall Street Journal sollen die Gebühren bei Lieferdiensten beschränkt und damit gedeckelt werden. Gerade in den Metropolen sah man starke Preissteigerungen zu Lasten der Herstellen von Gerichten, die später ausgeliefert wurden. Endkunden fanden wenig Unterschiede, aber die Unternehmen aus der Lebensmittelbranche litten unter den Gebühren. Damit soll nun Schluss sein - zu Lasten der Margen von Delivery Hero, Uber Eats und DoorDash. All diese Vertreter wurden heute entsprechend niedriger gehandelt.

Ebenfalls schwach waren die Aktien von Continental. Der Auftragslage in 2020 geschuldet möchte das Unternehmen auf eine Dividende verzichten. Aktionäre trennten sich daher von diesem Titel heute und zeigten damit ihre Ernüchterung an.

Das Thema Dividende schlug auch bei Adidas zu, wobei es hier nur zu Dividendenkürzung und keinen kompletten Ausfall kommt.

Auf der Gewinnerseite notierten Heidelbergcement, MTU Aero Engines und die Deutsche Post ohne weitere Meldungen.

Alle Tops und Flops aus dem DAX sehen Sie hier geordnet:

Wie wirkte sich dieser Handelstag auf das mittelfristige Chartbild aus?

Mittelfristiges DAX-Chartbild

Die Aufwärtsbewegung im DAX konnte gerade noch gerettet werden. Ein kurzes Unterschreiten der Trendlinie ist im Chartbild kaum zu erkennen. Per Schlusskurs hielt die Linie und kann Morgen dann weiter getriggert werden:

Durch den Rücklauf ab dem Tagestief bei 13.802 Punkten könnte der DAX erst einmal wieder gezeigt haben, wie schnell die Käufer an den Markt zurückkehren können. Damit sind auch Kurse über 14.000 Punkte keine Utopie.

