Ifo-Schätzung: Kurzarbeit geht weiter zurück

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Nach der Lockerung der Corona-Beschränkungen ist auch die Zahl der Kurzarbeiter in Deutschland stark zurückgegangen. Im Juni waren nach einer neuen Schätzung des Münchner Ifo-Instituts noch 1,5 Millionen Menschen in Kurzarbeit. Das war über ein Drittel weniger als im Mai mit 2,3 Millionen. Geschätzt waren damit noch 4,5 Prozent der Arbeitnehmer in Kurzarbeit, im Vormonat waren es noch 6,8 Prozent, wie das Ifo-Institut am Dienstag mitteilte.

"Vor allem in den Branchen mit Lockerungen der Corona-Maßnahmen gingen die Zahlen stark zurück", sagte Ifo-Experte Stefan Sauer laut Mitteilung. Im Gastgewerbe sank die Zahl der Kurzarbeiter demnach um fast 200 000, im Einzelhandel um über 100 000./cho/DP/mis