Ifo - Ukraine-Krieg dämpft Einstellungsbereitschaft der Firmen

Berlin (Reuters) - Die Einstellungsbereitschaft der Unternehmen in Deutschland hat angesichts der ungewissen wirtschaftlichen Folgen des russischen Angriffs auf die Ukraine einen Dämpfer erhalten.

Das Beschäftigungsbarometer fiel im März um 2,2 auf 102,1 Punkte und damit auf den niedrigsten Wert seit zehn Monaten, wie das Münchner Ifo-Institut am Dienstag zu seiner monatlichen Firmenumfrage mitteilte. "Die gegenwärtig hohe Unsicherheit in der Wirtschaft durch den Angriff Russlands auf die Ukraine lässt die Unternehmen bei den Personalplanungen zurückhaltender werden", sagte Ifo-Experte Klaus Wohlrabe. "Ein Anstieg der Arbeitslosigkeit zeichnet sich im Moment aber nicht ab."

In der exportabhängigen Industrie ist das Beschäftigungsbarometer merklich gesunken. Die Unternehmen wollen jedoch weiterhin Mitarbeiter einstellen, wenn auch weniger stark als zuletzt. Auch im Dienstleistungssektor hat der Indikator nachgegeben, verbleibt aber auf hohem Niveau. "Insbesondere das Gastgewerbe sucht verstärkt neue Mitarbeiter", sagte Wohlrabe. Hier dürfte sich die Lockerung der Corona-Beschränkungen bemerkbar machen, von denen Hotels und Restaurants profitieren sollten. "Im Handel sowie im Baugewerbe besteht gegenwärtig eher Zurückhaltung mit Blick auf die Schaffung neuer Stellen", so das Ifo-Institut.

Dessen Ökonomen rechnen in diesem Jahr mit einem kräftigen Anstieg der Zahl der Erwerbstätigen in Deutschland. Sie soll um gut eine halbe Million auf knapp 45,5 Millionen steigen. Für 2023 wird eine weitere Zunahme auf knapp 45,7 Millionen vorhergesagt. Die Ifo-Forscher hatten kürzlich ihr Prognose für das Wirtschaftswachstum in diesem Jahr gesenkt. Sie erwarten nur noch eine Zunahmen zwischen 2,2 und 3,1 Prozent, nachdem sie zuvor noch mit einem Anstieg des Bruttoinlandsprodukts (BIP) von 3,7 Prozent gerechnet hatten. "Die russische Attacke dämpft die Konjunktur über deutlich gestiegene Rohstoffpreise, die Sanktionen, zunehmende Lieferengpässe bei Rohmaterialien und Vorprodukten sowie erhöhte wirtschaftliche Unsicherheit", hieß es.