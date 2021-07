Ifo-Umfrage - Exporterwartungen der deutschen Industrie sinken

Berlin (Reuters) - Die Stimmung unter den deutschen Exporteuren hat sich zu Beginn der Jahreshälfte eingetrübt.

Das Barometer für die Exporterwartungen der Industrie fiel im Juli um 0,5 auf 24,5 Punkte, wie das Münchner Ifo-Institut am Dienstag zu seiner monatlichen Unternehmensumfrage mitteilte. "Insgesamt läuft die deutsche Exportwirtschaft jedoch weiterhin sehr gut", sagte Ifo-Präsident Clemens Fuest. "Nahezu alle Branchen gehen von einem Anstieg der Exporte aus."

Einen deutlichen Zuwachs der Auslandsumsätze erwartet die Elektroindustrie. Gleiches gilt für die Maschinenbauer und die Nahrungsmittelindustrie. In der Metallbranche sind die Exporterwartungen weiter rückläufig, aber immer noch auf Wachstum ausgerichtet. "Die Automobilwirtschaft geht von moderaten Zuwächsen aus", sagte Fuest. Einen deutlichen Dämpfer hingegen musste das Papiergewerbe verkraften.

Der Industrie machen derzeit steigende Rohstoffpreise und Lieferengpässe für wichtige Vorprodukte zu schaffen. So stehen bei vielen Autobauern Bänder still, weil Computer-Chips aus Asien fehlen. BMW etwa muss die Produktion in seinem Werk Regensburg in dieser Woche vorübergehend anhalten.