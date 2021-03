IG BAU will ungebrochene Konjunktur für tarifliche Ziele nutzen

FRANKFURT (dpa-AFX) - In der ungebrochenen Hochkonjunktur der deutschen Baubranche will die IG Bauen Agrar Umwelt für die Beschäftigten mehrere tarifliche Ziele durchsetzen. "Während viele Branchen stark unter den Lockdowns leiden, laufen die Arbeiten auf den Baustellen seit Beginn der Pandemie auf Hochtouren weiter", erklärte Bundesvorstandsmitglied Carsten Burckhardt am Dienstag in Frankfurt. Für die rund 850 000 Beschäftigten müsse es mit einem kräftigen Einkommensplus eine Anerkennung für ihren Einsatz unter erschwerten Bedingungen geben.

Außerdem müssten Bauarbeiter für die langen, meist unbezahlten Fahrten zu den Baustellen eine angemessene Entschädigung erhalten, verlangt die Gewerkschaft. Dazu laufen bereits moderierte Spitzengespräche mit den Arbeitgebern. Laut einer von der Gewerkschaft in Auftrag gegebenen Studie legen Bauarbeiter im Schnitt 64 Kilometer einfache Strecke zurück, um an ihren Arbeitsort zu gelangen. Jeder Vierte benötige allein für die Hinfahrt mehr als eine Stunde. Die Baubranche in Deutschland hat im Jahr 2020 einen Rekordumsatz erzielt, zu dem das Statistische Bundesamt am Mittwoch Details vorstellen will./ceb/DP/zb