IG-Metall-Bezirke sehen Chancen für Tarifeinigung bis Mitte April

München (Reuters) - In der Tarifrunde der Metall- und Elektroindustrie halten mehrere große Gewerkschaftsbezirke einen Abschluss vor Ablauf der Friedenspflicht Ende April für möglich.

"Unser Ziel ist es, bis Ostern zu einem Ergebnis zu kommen", erklärte der Leiter der IG Metall Baden-Württemberg, Roman Zitzelsberger, am Donnerstag nach einer Sitzung der Tarifkommission. Ähnlich äußerten sich die IG Metall in Nordrhein-Westfalen und in Bayern. Der Ostersonntag ist am 12. April.

Erwartungsgemäß beschlossen die IG Metall im Südwesten und weitere Bezirke, unter dem Eindruck der Krise in der Autobranche die Beschäftigungssicherung in den Mittelpunkt ihrer Forderungen zu stellen. Auf eine bezifferte Entgeltforderung verzichtet die IG Metall, verlangt aber eine Erhöhung zur Stärkung der Kaufkraft der Arbeitnehmer. Mit rund vier Millionen Beschäftigten ist die Metall- und Elektrobranche der größte Industriezweig in Deutschland.

Die IG Metall hat als Bedingung für die Verhandlungen verlangt, die Arbeitgeber sollten auf einseitige Entscheidungen zu Personalabbau oder Standortschließungen verzichten. Der Arbeitgeberverband Gesamtmetall hatte ein solches Moratorium allerdings abgelehnt. "Entscheidend für eine Einigung ist letztlich der Inhalt. Gelingt diese nicht, wird die Tarifrunde ihren üblichen Verlauf nehmen", warnte Zitzelsberger nun.

In Nordrhein-Westfalen haben die Tarifparteien nach Gewerkschaftsangaben bereits drei intensive Gespräche geführt. "Dabei wurde deutlich, dass auf beiden Seiten ein ernsthafter Versuch unternommen wird, innerhalb der Friedenpflicht Lösungen zu erarbeiten", sagte Bezirksleiter und Verhandlungsführer Knut Giesler.

In Bayern sollen die Verhandlungen am 28. Februar beginnen. "Es ist genug Zeit, um bis Ostern im Rahmen der Friedenspflicht zu einem Ergebnis zu kommen", erklärte Bezirksleiter Johann Horn.