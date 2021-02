IG Metall NRW kündigt Warnstreiks an

Düsseldorf (Reuters) - In der Tarifrunde für die 700.000 Beschäftigten der nordrhein-westfälischen Metall- und Elektroindustrie will die IG Metall in der kommenden Woche mit Warnstreiks den Druck erhöhen.

Auch in der vierten Verhandlungsrunde hätten die Arbeitgeber keine konkreten und verbindlichen Vorschläge zu den Themen Beschäftigungssicherung, Zukunftstarifverträge und Entgelt gemacht", kritisierte Bezirkschef Knut Giesler am Mittwoch. Auf dieser Basis habe es keinen Sinn gemacht, weiter zu verhandeln. "Wir werden in NRW ab 2. März die Beschäftigten zu Warnstreiks aufrufen." Die Gewerkschaft IG Metall verlangt vier Prozent mehr Lohn bei einer Laufzeit von einem Jahr.