IG Metall verlangt vom Bund öffentliche Investitionen

FRANKFURT/BERLIN (dpa-AFX) - Mit bundesweiten Protestaktionen will sich die IG Metall in die laufenden Koalitionsverhandlungen einmischen. Im Aufruf zum Aktionstag am Freitag kommender Woche (29. Oktober) verlangt die Gewerkschaft bis 2030 öffentliche Investitionen von 500 Milliarden Euro in Infrastruktur, Zukunftstechnologien und die Qualifizierung der Beschäftigten. "Es muss gerecht zugehen im Wandel", sagte der Erste Vorsitzende Jörg Hofmann laut einer Mitteilung vom Donnerstag. Dies verlange Sicherheit für die Beschäftigten und faire Lastenverteilung.

Deutschlands größte Gewerkschaft plant Aktionen in mehr als 50 Städten, zu denen Zehntausende Metallerinnen und Metaller erwartet würden. Hofmann will an einer Kundgebung im Berliner Regierungsviertel teilnehmen./ceb/DP/jha