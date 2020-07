IHS Markit gibt Dividende für das dritte Quartal bekannt

Der Dienstleister IHS Markit Ltd. (ISIN: BMG475671050, NYSE: INFO) wird seinen Aktionären eine Dividende von 0,17 US-Dollar für das dritte Quartal ausschütten. Die Zahlung erfolgt am 14. August 2020 (Record day ist der 31. Juli 2020). Damit schüttet IHS Markit auf das Jahr gerechnet 0,68 US-Dollar an die Investoren aus.

Die derzeitige Dividendenrendite des Unternehmens liegt beim aktuellen Börsenkurs von 76,89 US-Dollar bei 0,88 Prozent (Stand: 14. Juli 2020). IHS Markit ist ein Anbieter von Daten- und Informationsdiensten für verschiedene Branchen wie die Automobilindustrie, Energieunternehmen oder auch Finanzdienstleistern.

Im zweiten Quartal (31. Mai 2020) des Fiskaljahres 2020 betrug der Umsatz 1,03 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 1,14 Mrd. US-Dollar), wie am 23. Juni 2020 berichtet wurde. Der Gewinn lag bei 71,7 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 149,8 Mio. US-Dollar).

Die Aktie liegt auf der aktuellen Kursbasis an der Wall Street seit Jahresanfang 2020 mit 2,04 Prozent im Plus und weist aktuell eine Marktkapitalisierung in Höhe von 30,5 Mrd. US-Dollar (Stand: 14. Juli 2020) auf.

Redaktion MyDividends.de