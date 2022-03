IHS Towers: Ergebnisveröffentlichung und Telefonkonferenz zum vierten Quartal und Gesamtjahr 2021

IHS Holding Limited (NYSE:IHS) (das „Unternehmen“) gibt hiermit bekannt, dass die Finanzergebnisse für das am 31. Dezember 2021 beendete Quartal und Gesamtjahr (die „Ergebnisse für Q4/GJ 2021“) am Dienstag, den 15. März 2022, um oder vor 6 Uhr ET (11 Uhr GMT) den Nachrichtendiensten zugänglich gemacht und auf unserer Website veröffentlicht werden sollen.

Eine Telefonkonferenz zur Erörterung der Ergebnisse für Q4/GJ 2021 findet am Dienstag, den 15. März 2022, um 8.30 Uhr ET (13.30 Uhr GMT) statt.

Die Einwahlnummern für die Telefonkonferenz sind +1 646 664 1960 (USA/Kanada) bzw. +44 20 3936 2999 (VK/International). Der Passcode lautet 955442.

Der Webcast wird über den Bereich Earnings Materials auf unserer Website verfügbar und abrufbar sein.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220304005169/de/

Kontakt für weitere Auskünfte: investorrelations@ihstowers.com