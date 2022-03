IHS Towers ernennt Colby Synesael zum Senior Vice President of Communications

IHS Holding Limited (NYSE:IHS) („IHS Towers“), gemessen an der Anzahl von Funkmasten einer der weltweit größten unabhängigen Eigentümer, Betreiber und Entwickler von gemeinsam genutzter Telekommunikationsinfrastruktur, meldet heute die Ernennung von Colby Synesael zum Senior Vice President of Communications mit Wirkung vom 1. März 2022.

Synesael wird in New York City tätig und für die weitere Entwicklung der Investor-Relations-Abteilung der Gruppe zuständig sein und das bestehende Team für Kommunikation und Nachhaltigkeit leiten. Er untersteht dem CFO des Unternehmens und wird auch eng mit Chairman und CEO Sam Darwish zusammenarbeiten. Darüber hinaus wird er dem Executive Management Committee von IHS Towers angehören.

Die Ernennung erfolgt im Rahmen einer breiteren Initiative bei IHS Towers, das Senior-Management-Team auszuweiten, darunter auch durch die kürzliche Ernennung von Bill Bates zum Senior Vice President und Chief Strategy Officer im Januar 2022, da sich das Unternehmen infolge der Börsennotierung von IHS Towers an der New Yorker Börse (NYSE) im vergangenen Oktober auf eine weitere Geschäftsausdehnung vorbereitet.

Colby Synesael ist seit 20 Jahren im Bereich der verkaufsseitigen Aktienanalyse tätig und gilt als einer der Top-Analysten im Bereich Kommunikationsinfrastruktur (Funkmasten, Rechenzentren, Glasfaser, kleine Zellen). Er belegte in den vergangenen fünf Jahren jeweils einen der drei ersten Plätze bei den von Institutional Investors (II) durchgeführten jährlichen Sell-side-Umfragen. Er war in den letzten 12 Jahren als Leiter des Forschungsteams bei Cowen tätig.

Sam Darwish, IHS Towers Chairman und CEO, sagte dazu: „Ich freue mich sehr, Colby Synesael bei uns begrüßen zu dürfen und damit ein weiteres erfahrenes Mitglied in unseren Vorstand aufzunehmen. Colby Synesael bringt wertvolle Erfahrung als II-rangiger Forschungsanalyst im Bereich Kommunikationsinfrastruktur mit sowie erhebliche Kenntnisse und Erfahrung bei der direkten Zusammenarbeit mit Investoren und Analysten. Seine Ernennung veranschaulicht unsere breitere Agenda für die weitere Verstärkung unseres Vorstandsteams und für nachhaltige langfristige Wertschöpfung für unsere Aktionäre.“

Jeffrey M. Solomon, Cowen Chair und CEO, erklärte: „Colby Synesael war seit mehr als zehn Jahren ein herausragender Partner hier bei Cowen. Als erfahrener Forschungsanalyst ist er ein hoch angesehener Vordenker im Umfeld der Kommunikationsinfrastruktur. Auch wenn uns seine Wissbegierde und seine wertvollen Erkenntnisse fehlen werden, danken wir ihm für seine Beiträge zu unserer preisgekrönten Forschungsfranchise, und wir wünschen ihm alles Gute und viel Erfolg in seiner neuen Rolle.“

Colby Synesael, IHS Towers Senior Vice President of Communications, vermerkte: „Ich freue mich sehr auf meine Tätigkeit bei IHS Towers, nachdem ich Sam Darwish und andere Mitglieder des Managementteams im Verlauf des Börsenganges des Unternehmens kennen gelernt habe. Ich bin der Auffassung, dass eine bedeutsame Wachstumsgelegenheit für IHS besteht, die sich, wenn sie richtig umgesetzt und wirkungsvoll bekanntgemacht wird, im Lauf der nächsten Jahre in eine echte und dauerhafte Wertschöpfung für die Aktionäre verwandeln sollte. Da ich praktisch seit Beginn meiner Laufbahn im Sellside-Bereich tätig bin, freue ich mich auf dieses nächste Kapitel und ich könnte mir kein spannenderes Unternehmen dafür vorstellen. Ich gehe davon aus, dass wir im nächsten Jahrzehnt eine signifikante Nachfrage nach Kommunikationsinfrastruktur auf aufstrebenden Märkten beobachten werden, und ich bin davon überzeugt, dass IHS in einer einzigartigen Lage ist, davon zu profitieren. Ich möchte mich zudem auch bei Cowen für die Chance bedanken, die ich dort erhalten habe, und dafür, dass das Unternehmen ein so großartiger Arbeitsplatz war. Ich bin stolz auf das, was wir dort gemeinsam geschaffen haben, und meines Erachtens ist dieses Unternehmen gut aufgestellt, seine Führungsstellung im Bereich der breiteren Kommunikationsdienste in den nächsten Jahren weiter auszubauen.“

Über IHS Towers: Gemessen an der Anzahl von Funkmasten ist IHS Towers einer der weltweit größten unabhängigen Eigentümer, Betreiber und Entwickler von gemeinsam genutzter Telekommunikationsinfrastruktur und zudem der einzige Funkmastanbieter, der sich ausschließlich auf aufstrebende Märkte konzentriert. Das Unternehmen hat pro forma mehr als 38.000 Funkmasten in seinen 11 Märkten, darunter in Brasilien, Kamerun, Kolumbien, Côte d'Ivoire, Ägypten, Kuwait, Nigeria, Peru, Ruanda, Südafrika und Sambia. Um weitere Informationen zu erhalten, senden Sie bitte eine E-Mail an: communications@ihstowers.com oder besuchen Sie: www.ihstowers.com

