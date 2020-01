Illinois Tool Works zahlt vierteljährliche Dividende aus

Der amerikanische Mischkonzern Illinois Tool Works Inc. (ISIN: US4523081093, NYSE: ITW) zahlt am heutigen Mittwoch eine vierteljährliche Dividende in Höhe von 1,07 US-Dollar je Aktie an seine Investoren aus. Record day war der 31. Dezember 2019. Auf das Jahr hochgerechnet kommen 4,28 US-Dollar zur Ausschüttung. Illinois Tool Works gehört zu den Dividendenaristokraten. Dies sind Firmen, die seit mindestens 25 Jahren ihre Dividende jedes Jahr angehoben haben.

Die Dividendenrendite des Unternehmens mit Fokus im Werkzeugmaschinenbau liegt beim aktuellen Börsenkurs von 178,64 US-Dollar (Stand: 14. Januar 2020) bei 2,40 Prozent.

Das Unternehmen ist im Jahr 1912 als ein Hersteller von Metall-Schneidwerkzeugen von Byron L. Smith gegründet worden. Heute beschäftigt der Konzern rund 48.000 Mitarbeiter weltweit. Der Unternehmenssitz ist in Glenview bei Chicago im US-Bundesstaat Illinois. Der Umsatz lag im dritten Quartal des Fiskaljahres 2019 bei 3,48 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 3,61 Mrd. US-Dollar), wie am 25. Oktober berichtet wurde.

Seit Jahresanfang 2020 liegt die Aktie an der Wall Street mit 0,55 Prozent im Minus und die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 57,4 Mrd. US-Dollar (Stand: 14. Januar 2020).

Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de