ILLUMINA - Biotech-Aktie in Ausbruchsstimmung

Illumina Inc. - WKN: 927079 - ISIN: US4523271090 - Kurs: 421,250 $ (NASDAQ)

Das war haarscharf: Mitte Mai dockte die Aktie des Biotech-Unternehmens Illumina am seit März 2020 etablierten Aufwärtstrend an bzw. unterschritt diesen sogar auf Intraday-Basis. Doch die Käufer wehrten sich mit allem, was sie hatten und leiteten eine Erholung ein. Dabei eroberte die Aktie auch die Zone zwischen 393,13 und 404,20 USD wieder zurück.

Mit den Kursgewinnen in der Vorwoche haben sich die Käufer für die kommenden Tage eine interessante Ausgangslage geschaffen. Denn inzwischen notiert die Illumina-Aktie wieder direkt im Bereich der letzten Hochpunkte, welche eine Widerstandszone zwischen 422,64 und 431,73 USD bilden. Ein Ausbruch über diese Kursbarrieren würde die seit Ende März laufende Bodenbildung abschließen, wobei ein erstes Etappenziel bei 453,68 USD veranschlagt werden kann. Darüber wäre viel Platz vorhanden in Richtung des Allzeithochs bei 555,77 USD.

Noch ist der charttechnische Ausbruch aber nicht vollzogen. Als Unterstützungszone fungiert der Bereich um 400 USD, in dem aktuell auch der EMA50 verläuft. Darunter bieten der EMA200 und der Aufwärtstrend seit März 2020 bei rund 481 USD Halt. Sollten auch diese Supports unterboten werden, würde sich das Chartbild eintrüben, wobei sich die Situation unterhalb des Tiefs bei 368,07 USD noch einmal verschlechtern würde.

Fazit: Die Biotech-Aktie Illumina arbeitet an einer mittelfristigen Bodenbildung. Oberhalb von 431,73 USD lauten die Ziele 453,68 und im Optimalfall 555,77 USD.

Jahr 2020 2021e* 2022e* Umsatz in Mrd. USD 3,24 4,14 4,65 Ergebnis je Aktie in USD 4,45 4,90 7,05 Gewinnwachstum 10,11 % 43,88 % KGV 95 86 60 KUV 19,0 14,9 13,2 PEG 8,5 1,4 *e = erwartet

Illumina-Aktie

Ich trade seit einiger Zeit nur mehr über Guidants. Denn dort analysiere ich auch meine Basiswerte. Der Handel ist kinderleicht. Über Guidants mit dem Broker verbinden, Session TAN vergeben und loslegen! Ohne Mehrkosten und mit einer spürbaren Zeitersparnis! Alle Infos zum Handel über Guidants erfahren Sie hier. Schauen Sie sich in diesem Zusammenhang unbedingt auch unseren neuen Zertifikate-Modus im Charting an. So leicht ging Derivate-Trading noch nie von der Hand!

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)