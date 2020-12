ILLUMINA - Darauf kommt es jetzt an!

Illumina Inc. - WKN: 927079 - ISIN: US4523271090 - Kurs: 333,930 $ (NASDAQ)

Die Aktie von Illumina entwickelte sich nach der Besprechung im Oktober deutlich besser als erwartet. Die Bullen rissen quasi in letzter Sekunde noch einmal das Ruder herum und stabilisierten den Kurs. Im gestrigen Handel stieg die Aktie über das Zwischenhoch bei 319,53 USD an und aktivierte so eine kleine Bodenbildung. Nun wartet aber ein richtiges Brett auf die Bullen.

Dieses leitet sich durch die Abrisskante zwischen 333,44 und 339,63 USD ab, welche die Aktie im September unterschritt, im Oktober aber schon einmal kurzzeitig zurückerobern konnte. Auf Intraday-Basis dringt der Biotech-Titel heute in diesen Kursbereich ein und versucht auch eine Abwärtstrendvariante seit August hinter sich zu lassen. Ein Anstieg über 340 USD wäre folglich ein erster Schritt, doch für einen neuen Aufwärtstrend müssten die Käufer weitere folgen lassen und auch einen Ausbruch über das Zwischenhoch bei 356,00 USD forcieren. In diesem Fall wäre das Hoch bei 404,20 USD wieder erreichbar. Vorgeschaltet dient eine Kurslücke bei 393,13 USD als Ziel.

Bereits das Ausbruchsniveau von gestern bei 319,53 USD dient nun als Unterstützung. Wer mittelfristig absichern möchte, sollte aber etwas mehr Luft lassen und Stopps unter das Tief bei 292,65 USD in den Markt legen. In diesem Fall wäre auch eine Aufwärtstrendvariante seit März berücksichtigt, die derzeitig in diesem Kursniveau verläuft.

Jahr 2019 2020e* 2021e* Umsatz in Mrd. USD 3,54 3,16 3,96 Ergebnis je Aktie in USD 6,74 3,66 6,44 Gewinnwachstum -45,70 % 75,96 % KGV 50 91 52 KUV 13,8 15,4 12,3 PEG neg. 0,7 *e = erwartet

