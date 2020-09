ILLUMINA - Kauf von Grail kommt am Markt nicht gut an

Illumina Inc. - WKN: 927079 - ISIN: US4523271090 - Kurs: 278,562 $ (NASDAQ)

Der Gensequenzierungspezialist Illumina baut sein Geschäft weiter aus und plant eine Milliardenübernahme. Wie das Unternehmen heute mitteilt, will man das Krebserkennungsunternehmen Grail für 8,5 Mrd. USD übernehmen. Illumina will den Deal mit 3,5 Mrd. USD an Barmitteln und 4,5 Mrd. USD in Aktien bezahlen. Grail entwickelt derzeit einen Bluttest, der Krebs deutlich eher erkennen soll, als es aktuell möglich ist. Interessant: Illumina hatte Grail im Jahr 2016 gegründet und ausgegliedert, man hielt aber noch 12 % der Aktien. Mit der Transaktion holt das Management Grail folglich wieder ins eigene Boot zurück.

Aufgrund der heutigen Marktverwerfungen ist es schwer zu sagen, ob speziell der Kauf am Markt nicht gut ankommt oder die Kurverluste bei Illumina vorrangig dem Gesamtmarkt geschuldet sind. Es dürfte wohl eine Mischung aus beidem sein.

Aus charttechnischer Sicht verteidigten die Bullen lange Zeit die in der Analyse Anfang August herausgearbeitete Unterstützung um den EMA200. In der Vorwoche fiel der Wert allerdings brachial und unterschritt nicht nur den EMA200, sondern zugleich auch die Nackenlinie einer Schulter-Kopf-Schulter-Topformation. Interessant ist, dass das Ziel aus der S-K-S bei 261,36 USD im heutigen Handel zum einen sauber abgearbeitet wurde und zum anderen der Wert seit Erreichen des Ziels wieder deutlicher anzieht. Denkbar wäre nun eine temporäre Erholung in Richtung des heute gerissenen Gaps bei 290,38 USD. Dort müssten die nächsten Kursmuster für weitere Prognosen abgewartet werden. Mittelfristig stellt die Zone rund um 334 USD nun einen massiven Widerstand dar. Erst eine Rückeroberung dieses Widerstandsclusters hellt das Chartbild auf.

Aus fundamentaler Sicht ist die Illumina-Aktie mit KUVs von 13 und 10 und KGVs von 84 und 43 nicht wirklich ein Schnäppchen, inzwischen aber zumindest vernünftiger bewertet als noch bei Kursen um 400 USD Anfang August.

Jahr 2019 2020e* 2021e* Umsatz in Mrd. USD 3,54 3,10 3,93 Ergebnis je Aktie in USD 6,74 3,28 6,51 Gewinnwachstum -51,34 % 98,48 % KGV 41 84 43 KUV 11,5 13,1 10,4 PEG neg. 0,4 *e = erwartet

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)