ILLUMINA - Mini-Topbildung könnte neue Chancen bieten

Illumina Inc. - WKN: 927079 - ISIN: US4523271090 - Kurs: 422,190 $ (NASDAQ)

Die Illumina-Aktie spulte den im Dezember vorgestellten Fahrplan sehr gut ab. Das Kursziel bei 404,20 USD wurde in diesem Jahr sogar übertroffen, das neue Allzeithoch liegt bei 453,68 USD. Seit einigen Tagen kommt der Biotech-Titel aber nicht mehr weiter.

Mit den heutigen Kursabgaben wird eine kleine Topbildung in Form eines Doppeltops aktiviert. Da der Wert zudem sehr gut gelaufen ist, steigt die Rückschlaggefahr deutlich an. Präferiert wird in den kommenden Tagen eine klassische Pullback-Bewegung an das Ausbruchslevel bei 404,20 USD. Stabilisiert sich die Aktie in diesem Kursbereich, könnte sich für antizyklische Trader die Spekulation auf eine Gegenbewegung lohnen. Im Idealfall erfolgt ein Einstieg nach Ausbildung einer Umkehrkerze im Zielbereich. Hält das beschriebene Ausbruchslevel nicht, wäre auch ein kompletter Rücklauf in Richtung der Unterstützung bei 356,00 USD möglich, wo vor allen Dingen mittelfristige Einstiege interessant werden.

Ein schneller Konter der Bullen und der Ausbruch über 453,68 USD aktiviert dagegen weiteres Potenzial. Die Aktie könnte in diesem Fall Kurse um 500,00 USD ansteuern.

Fundamental betrachtet rechnen Analysten in diesem Jahr mit einer deutlichen Erholung des Geschäfts und einem Gewinnsprung auf 6,36 USD je Aktie. 2022 dürfte die Dynamik wieder nachlassen. Die fundamentale Bewertung des Biotech-Werts ist durchaus sportlich. Beachten Sie zudem bitte: Illumina wird am 11. Februar Quartalszahlen veröffentlichen und die Aktie ist ein "Gap-Monster". Das Eventrisiko ist also nicht unerheblich.

Jahr 2020 2021e* 2022e* Umsatz in Mrd. USD 3,18 3,89 4,55 Ergebnis je Aktie in USD 3,72 6,36 8,11 Gewinnwachstum 70,97 % 27,52 % KGV 114 67 52 KUV 19,5 15,9 13,6 PEG 0,9 1,9 *e = erwartet

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)