Die Japan National Tourism Organization (JNTO) bringt einen neuen Insider-Leitfaden für Japan heraus, der sich in sieben für Touristen spannende Themen untergliedert. Die sieben Themen „Natur“, „Outdoor“, „Tradition“, „Küche“, „Entspannung“, „Kunst“ und „Städte“ sind an das Konzept „Wellcation“ (eine Mischung aus Wohlbefinden, „wellness“, und Urlaub, „vacation“) geknüpft. So können die Besucher Stress und Unsicherheit besser loswerden, die die „neuen Normen“ der letzten anderthalb Jahre mit sich gebracht haben. Behandelt werden zudem verschiedene Attraktionen, angefangen bei der japanischen Kultur und Küche bis hin zu aktuellen Events, neu errichteten Sehenswürdigkeiten und aktuellen Reisetrends für das Land.

Photo by Universal Studios Japan (C) Nintendo

Ein Beispiel sind Reisen mit dem Luxuszug in der Region Kyushu. Der Zug selbst ist ein Schmuckstück auf Rädern und an Bord bietet weißbehandschuhtes Personal den Gästen köstliches Essen der verschiedensten Küchen an – von japanischen bis hin zu italienischen Gerichten, die von Restaurants der jeweiligen Regionen aus ausgewählten lokalen Zutaten zubereitet werden. An den Haltepunkten unterwegs können die Gäste können touristische interessante Orte und Geschäfte, die lokales Kunsthandwerk anbieten, besuchen.

Der Besuch in der Super Nintendo World in den Universal Studios Japan in der Präfektur Osaka kann eine weitere Möglichkeit sein, sich vom hektischen Alltag zu erholen. Der erste Vorstoß von Nintendo in die Welt der Erlebnisparks ist als ein interaktives Spiel gestaltet, bei dem die Besucher beim Eintritt ein mit ihrem Smartphone verbundenes Power Up Band kaufen können. Sie können damit virtuelle Münzen sammeln und gegen gegnerische Charaktere spielen.

Wer spirituelle Entspannung braucht, für den ist der heilige Weg „eine moderne Pilgerfahrt auf Shikoku“ vielleicht genau das Richtige. Der heilige Weg, der eine Schleife von 1.200 Kilometern beschreibt, verläuft auf einem malerischen Pfad durch die natürliche Landschaft von Shikoku, vorbei an zerklüfteten Bergen, malerischen Wäldern und Dörfern.

Unten finden Sie einige Newsletter mit Berichten, die wir in der Vergangenheit präsentiert haben.

Nr. 1: Japan, Eine Tradition der Innovation

- Spotlight: Kengo Kuma in Tokio

- Luxuszug

- Der Charme von Setouchi

- Das Geheimnis der Langlebigkeit: fermentierte Nahrung, Sake und Amazake

- Super Nintendo World

Die kompletten Geschichten finden Sie hier.

Nr. 2: Japan – eine Kultur drückt sich in Kunst und Natur aus

- Blumenreise durch Japan

- Von der Natur entwickelte Keramik

- Sternenbeobachtung auf der Insel Kozushima

- Treeful Treehouses Sustainable Resort

- Glamping auf der Walinsel

Die kompletten Geschichten finden Sie hier.

Nr. 3: Japan, ein Reiseziel für Entdeckungen

- Weltbekannter japanischer Wein

- Eine Reise von Sumo aus

- Fuji-Q: Hochland und Bahnreise

- Eine moderne Pilgerfahrt auf Shikoku

- Wandern auf dem Kumano Kodo (UNESCO-Welterbe)

Die kompletten Geschichten finden Sie hier.

Die JNTO im Netz: https://www.japan.travel/en/

Bei der JNTO sind wir überzeugt, dass unsere Reiseerlebnisse durch die getrennt verbrachte Zeit noch spannender werden, sobald grenzübergreifendes Reisen wieder möglich ist. Wir freuen uns darauf, Sie in Japan willkommen zu heißen.

Asuka Suzuki

Dentsu Öffentlichkeitsarbeit für die JNTO

media_inquiry@jnto.go.jp