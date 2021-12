Im Tech-Crash gierig sein: 2 Aktien, die einen Blick wert sein könnten!

Technologie-Aktien besitzen einen besonderen Reiz für Investoren, denn sie zeichnen sich häufig durch ein außergewöhnlich hohes Wachstum aus. Das starke Unternehmenswachstum führt letztendlich auch dazu, dass der Unternehmenswert ansteigen kann.

In der jüngsten Vergangenheit stiegen die Bewertungen von Technologieunternehmen jedoch so stark an, dass viele Experten von einer möglichen Überbewertung einzelner Aktien ausgehen.

Umsatzmultiplikatoren jenseits von 20 und teilweise sogar von mehr als 100 werden gezahlt für potenzielle Game-Changer. Dabei handelt es sich um Unternehmen, die mit disruptiven Technologien den Markt von hinten aufrollen.

Ein Erfolg gilt dabei als nahezu sicher. Welche Renditen mit Game-Changer-Aktien möglich sind, das konnte man gut an Werten wie Meta oder Tesla erkennen.

Mit Blick auf die hohen Bewertungen war ich in der Vergangenheit jedoch recht zurückhaltend bei vielen Technologieaktien.

Das Einzige, was mich derzeit noch davon abhält, in sie zu investieren, ist das hohe Preisniveau vieler Tech-Aktien. Sollte es jedoch zu einem Tech-Crash kommen, so stehen Unternehmen wie ServiceNow oder Nvidia ganz weit oben auf meiner Kaufliste.

Aktien, die man im nächsten Tech-Crash genauer anschauen sollte

Bei ServiceNow handelt es sich um einen amerikanischen Technologiekonzern, der manuelle Arbeitsweisen durch digitale ersetzt. Das Ganze ist als Cloud-Computing-Plattform aufgesetzt und erfreut sich bei vielen Unternehmen einer großen Beliebtheit.

Vor allem an den starken Wachstumsraten des Unternehmens merkt man die hohe Popularität. So erhöhten sich im dritten Quartal 2021 die Subscription Revenues, also die wiederkehrenden Abo-Einnahmen, um 31 % im Vergleich zum Vorjahr auf einen Wert von 1,4 Milliarden US-Dollar.

Insgesamt zählt das Unternehmen 1.266 Kunden mit einem jährlichen Vertragsvolumen von über einer Million US-Dollar. Im Vergleich zum Vorjahr ist diese Kennzahl um 25 % angestiegen.

Einziger Makel bei dem vom Ex-SAP-CEO geführten Unternehmen bleibt die schwache Profitabilität. Für das dritte Quartal weist das Unternehmen nach GAAP-Zahlen einen Quartalsgewinn von gerade einmal 63 Millionen US-Dollar auf.

Bei Nvidia handelt es sich um einen amerikanischen Technologiekonzern, der als Pionier von Grafikprozessoren gilt. Was anfangs besonders unter Gamern gefragt war, fand im Laufe der Jahre auch in vielen anderen Industriezweigen Anwendung.

So benötigt die relativ junge Bitcoin-Mining-Industrie hohe Rechenkapazitäten. Auch das autonome Fahren kommt ohne die ultraschnellen Prozessoren von Nvidia nur schwer aus.

Die Zukunft sieht also relativ rosig aus für den in Santa Clara ansässigen Grafikprozessor-Hersteller. Genau das untermauern auch die letzten Zahlen des Unternehmens.

So wurden allein im dritten Quartal 2022 Rekordumsätze von 7,1 Mrd. US-Dollar generiert, die um 50 % über dem Vorjahreswert lagen. Positiv ist auch, dass der Konzern mit einer hohen Profitabilität arbeitet. So belief sich das Nettoergebnis des dritten Quartals 2022 auf 2,5 Mrd. US-Dollar - 84 % mehr als noch im Vorjahreszeitraum.

Geht es so weiter, dann sollten die 10 Mrd. US-Dollar Jahresüberschuss bald überschritten werden. Im Gegensatz zu ServiceNow bemessen Investoren den Unternehmenswert heute schon auf 771 Mrd. US-Dollar. ServiceNow kommt „gerade mal“ auf 124 Mrd. US-Dollar. Die Umsatzmultiplikatoren liegen bei 22 für ServiceNow und 33 für Nvidia (Stand: 3.12.21).

Der Artikel Im Tech-Crash gierig sein: 2 Aktien, die einen Blick wert sein könnten! ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Frank Seehawer besitzt keine der erwähnten Aktien. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Nvidia und ServiceNow.

