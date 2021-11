Immer mehr Corona-Patienten - Salzburger Kliniken bereiten sich auf Triage vor

Wien (Reuters) - Im österreichischen Bundesland Salzburg verschärft sich angesichts der steigenden Zahl an Corona-Patienten die Situation in den Krankenhäusern.

Die Salzburger Landeskliniken hätten deswegen vorsorglich ein Triage-Team zusammengestellt, sagte Uta Hoppe, die Vorständin der Kliniken, am Dienstag bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP). Das sechsköpfige Team müsse im Notfall entscheiden, welcher Patient intensivmedizinisch betreut wird. Noch sei es aber nicht soweit, derzeit könnten nach wie vor alle Notfallpatienten versorgt werden, sagte Hoppe. Von einer Situation wie in Norditalien zu Beginn der Pandemie sei man weit entfernt. Allerdings müssten einige Eingriffe verschoben werden.

"Die Situation ist besorgniserregend", sagte Landeshauptmann Haslauer. Die Landesregierung habe nun zwei Ziele: Einerseits den Betrieb in den Krankenhäusern aufrecht zu erhalten und andererseits einen Lockdown für Geimpfte zu verhindern. Ein solcher würde der Impfbereitschaft "schweren Schaden" zufügen und sei so lange wie möglich zu vermeiden, sagte Haslauer. Um gegenzusteuern sollen nun Auffrischimpfungen vorgezogen und Covid-19-Patienten in Übergangsstationen verlegt werden.

In Österreich sind zuletzt die Zahlen bei den Infektionen sowie bei den Fällen auf den Intensivstationen rasant gestiegen. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt landesweit bei 925. Salzburg verzeichnet derzeit mehr als 1500 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner - das ist die höchste Inzidenz aller Bundesländer. Knapp dahinter folgt Oberösterreich mit einem Wert von mehr als 1400. Die konservativ-grüne Bundesregierung steht zunehmend in der Kritik, zu spät auf die vierte Corona-Welle reagiert zu haben. Mediziner warnen seit Wochen vor einer Überlastung der Intensivstationen. Seit Montag gilt ein landesweiter Lockdown für Ungeimpfte. Eine Woche davor wurde eine 2G-Pflicht in vielen Bereichen des öffentlichen Lebens beschlossen.

Experten befürchten, dass die Einschränkungen für Ungeimpfte in den besonders betroffenen Bundesländern nicht ausreichen und fordern einen Lockdown für alle. Kanzler Alexander Schallenberg (ÖVP) schloss dies zuletzt allerdings mehrfach aus. Ziel sei es vielmehr, die Impfquote schnell nach oben zu bringen. Derzeit sind gut 65 Prozent der Bevölkerung vollständig gegen Corona geimpft. Schallenberg bezeichnete dies als "beschämend niedrig". Die Alpenrepublik liegt damit im Schnitt der Europäischen Union, viele westeuropäische Länder - darunter auch Deutschland - weisen aber höhere Impfquoten auf.