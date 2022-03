Immer noch weit unter Höchstkurs: Mutigen Investoren könnte die Netflix-Aktie derzeit günstig erscheinen!

Was mit dem Abschmelzen der Kurse vieler Technologieaktien begann, hat sich mittlerweile zu einer kleinen Börsenkorrektur gemausert. Denn verursacht durch den Ukraine-Konflikt ist nun auch der breite Markt etwas in Mitleidenschaft gezogen worden.

Ein Technologiewert, der vielen Investoren im letzten Jahr sicher viel zu teuer erschien, war unbestritten die Netflix-Aktie. Im November 2021 erreichte sie mit 691,69 US-Dollar (17.11.2021) ihren bisher höchsten Stand.

Doch schon im Dezember begannen die Netflix-Papiere eine Abwärtsbewegung, die bis heute anhält. Nachdem es anfangs noch gemächlich nach unten ging, knickte die Aktie aber Ende Januar erst richtig ein.

Warum dies passiert ist und wie es mit der Entwicklung der Netflix-Aktie weitergehen könnte, wollen wir uns im heutigen Artikel einmal kurz anschauen.

Was war der Grund der Kursschwäche?

Dass die Aktie von Netflix Ende Januar plötzlich massiv an Wert verlor, hing maßgeblich mit der Bekanntgabe der letzten Quartalsergebnisse zusammen. Doch obwohl sie der Auslöser des Kursabsturzes waren, fielen diese eigentlich gar nicht schlecht aus.

Immerhin verkündete der Streaming-Anbieter aus Kalifornien einen Anstieg der Umsatzerlöse von 16 %. Und auch beim Gewinn sahen wir gegenüber dem Vorjahresquartal mit einem Anstieg um 12 % eine signifikante Erhöhung.

Aber gerade bei Firmen wie Netflix schauen die Anleger bevorzugt auf die Entwicklung der Abonnentenzahlen. Aber auch diese konnten im Schlussquartal um über 8 Mio. zulegen. Was war es also, was die Investoren verschreckt hat?

Es war der Ausblick des Managements, der hier wohl für gehörige Verunsicherung gesorgt hat. Für das laufende Quartal wird von Netflix nämlich nur noch mit 2,5 Mio. neuen Kunden gerechnet. Unter anderem dürften hier Preiserhöhungen in Nordamerika und die Konkurrenz durch andere Anbieter die Gründe für die Zurückhaltung sein.

Was macht die Aktie aktuell?

Nachdem die Netflix-Aktie schon wenige Tage nach Bekanntwerden der Jahreszahlen begann, wieder nach oben zu drehen, kann man wohl die aktuelle Kursschwäche der allgemein schlechten Börsenstimmung bedingt durch den Ukraine-Konflikt zuordnen.

Mit einem Kurs von 361,73 US-Dollar (04.03.2022) notieren die Papiere von Netflix so tief wie seit März 2020 nicht mehr. Und gegenüber ihrem Höchststand vom November 2021 haben sie bis heute rund 48 % an Wert eingebüßt.

Dies hatte allerdings zur Folge, dass auch ihre recht hohe Bewertung auf ein für solche Wachstumswerte nun eher als moderat zu bezeichnendes KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 34 heruntergeführt wurde. Was bedeutet, dass die Netflix-Aktie auf dem derzeit niedrigen Kursniveau durchaus mehr Chancen als Risiken bieten könnte.

Denn man darf natürlich nicht vergessen, dass der Konzern nicht nur dabei ist, dafür zu sorgen, für eine immer weitreichendere Verdrängung des herkömmlichen Fernsehens zu sorgen. Die Gewinnaussichten könnten auch durch seinen Einstieg in das Geschäft mit Onlinespielen weiter verbessert werden.

Auch wenn es der Streaming-Dienst meines Erachtens schaffen könnte, weiter auf der Erfolgsspur zu bleiben, so ist natürlich die aktuelle Situation an den Märkten als äußerst angespannt zu bezeichnen.

Es erfordert deshalb im Moment sicherlich eine Menge Mut, darüber nachzudenken, sich solch einen gefallenen Engel in sein Depot zu holen. Wer sich allerdings für mutig genug hält, der könnte sich aber vielleicht durchaus einmal etwas intensiver mit der Netflix-Aktie beschäftigen.

Foto: The Motley Fool.