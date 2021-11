Immervision entwickelt fortschrittliches Bildgebungssystem für neue PERCEPT-Body-Cam von IONODES

Optische Designkompetenz von Immervision wird Organisationen bei der Überwachung, Erkennung und Behebung von Sicherheitsbedrohungen helfen

Immervision, der weltweit führende Entwickler fortschrittlicher Bildgebungssysteme, bei denen Optik, Bildverarbeitung und Sensorfusionstechnologie miteinander kombiniert werden, gab heute bekannt, dass seine Weitwinkelobjektive in die PERCEPT-Body-Cams von IONODES integriert werden. Die Kooperation erlaubt es, Unternehmen und der breiten Öffentlichkeit ein Gefühl der Sicherheit zu geben, indem das Sicherheitspersonal mit einer Body-Cam ausgestattet wird, die potenzielle Sicherheitsbedrohungen oder Probleme effektiv, in Echtzeit und mit hoher Bildauflösung erfassen kann und dank einer Panomorph-Linse mit einem Sichtfeld von 180° nie ein Detail verpassen wird.

„In der physischen Sicherheitsindustrie sehen sich die meisten Unternehmen mit dem Problem konfrontiert, dass am Körper getragene Videokameras aufgrund des engen Sichtfelds und der schlechten Bildauflösung das Geschehen nicht effektiv erfassen“, erklärte Eric Tasso, President von IONODES. „Indem wir uns für die Technologie und das Expertenteam von Immervision entschieden haben, können wir Sicherheits-, industriellen und kommerziellen Organisationen die hochwertigsten tragbaren Kameras bereitstellen, um die Sicherheit zu verbessern, Geschäftsprozesse zu optimieren und Transparenz zu gewähren.“

Das am Körper getragene IoT-Gerät von IONODES ist das erste einer Serie von Produkten, bei denen die Weitwinkelobjektive, Bildverarbeitung und Sensortechnologie von Immervision mit der 4K-Kamera von IONODES kombiniert und mit Wi-Fi-, Bluetooth- und LTE-Konnektivität ausgestattet werden. In das Gerät von IONODES ist ein GPS-Empfänger und 9-Achsen-Bewegungssensor nahtlos integriert, so dass Nutzer das Sichtfeld in Echtzeit beobachten, das Bild stabilisieren und die Standortverfolgung nutzen können, sei es für Sicherheits-, Präventions-, Überwachungs- oder Unterhaltungsanwendungen.

„Über die letzten 20 Jahre hinweg hat sich Immervision darauf konzentriert, sein Fachwissen bei fortschrittlichen Bildgebungssystemen weiterzuentwickeln und zu perfektionieren, um Geräte in Industrien wie physische Sicherheit mit der Fähigkeit auszustatten, die Welt um sich herum wirklich wahrzunehmen“, sagte Pascale Nini, President und CEO von Immervision. „Immervision und IONODES haben sich darauf verschrieben, auf dem Markt für Sicherheit und Überwachung die besten Bildgebungssysteme zu bieten, und wir sehen weiteren innovativen Schritten bei der Entwicklung von hochwertigen am Körper getragenen Kamerageräten und KI-gestützten Bildgebungssystemen erwartungsvoll entgegen.“

Über Immervision

Mit mehr als 20-jähriger Innovationserfahrung schafft Immervision Lösungen, die über das menschliche Auge hinaussehen. Um einer Maschine ein „übermenschliches“ Sehvermögen zu verschaffen und das volle Potenzial der künstlichen Intelligenz zu erschließen, entwickeln wir fortschrittliche Bildgebungssysteme, bei denen Optik, Bildverarbeitung und Sensorfusionstechnologie miteinander kombiniert werden. Unsere Deep-Seeing-Technologie versetzt Hardware- und Software-Hersteller in die Lage, intelligente Geräte mit dem bestmöglichen Sehvermögen für die jeweilige Branche auszustatten, darunter Verkehrswesen, Sicherheit, Verteidigung, Computing, Robotik und andere. www.immervision.com

Über IONODES

IONODES spezialisiert sich auf die Entwicklung der neuesten IP-Video-Speicherungs-, Management- und -Anzeigelösungen und testet dabei die Grenzen der Videotechnologie. Die Erfahrung im Bereich IP-Video und starken Partnerschaften des Unternehmens mit Branchenführern führen zur Entwicklung innovativer Produkte, die Menschen einen besseren Lebensstil ermöglichen, während sie ihre Sicherheit gewährleisten.

IONODES konstruiert, entwickelt und produziert IP-basierte Videolösungen, die für den Einsatz in der Videoüberwachung optimiert sind. Zu den Produkten des Unternehmens gehören intelligente IP-Video-Geräte wie Body-Cams, Video-Encoder, Video-Wandgeräte, Aufzeichnungsserver und Workstations. Das Unternehmen bietet seine Produkte über Vertriebspartner, Händler und Vertreter weltweit an.

Paige McEachren

paige.mceachren@immervision.com