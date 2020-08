Immervision präsentiert branchenweit leistungsstärkstes Standard-125-Grad-Weitwinkelobjektiv für Smartphones

Vorkonfiguriert auf gängige Smartphone-Sensoren mit betriebsbereiter Software, die mit dem Objektiv kompatibel ist

Immervision, der in Montreal ansässige Entwickler und Lizenzgeber von patentierten Weitwinkeloptik- und Bildgebungstechnologien, gab heute das leistungsstärkste Standard-125-Grad-Weitwinkelobjektiv der Branche bekannt, mit dem Smartphone-Erstausrüster die Bildfunktion in Telefonen der nächsten Generation verbessern können. Das Standard-Weitwinkelobjektiv senkt die Entwicklungsinvestition und verkürzt die Zeit bis zur Marktreife. Gleichzeitig verbessert es die Bildqualität bei Landschafts-, Gruppen- und Nahaufnahmen, die im Bild- oder Videoformat mit einem Smartphone gemacht werden.

Während die meisten Tier-one-OEMs ein speziell auf ihr Smartphone zugeschnittenes Weitwinkelobjektiv verwenden, müssen die Tier-2- und Tier-3-Smartphone-Marken erst noch Anpassungen vornehmen. Die Technologie von Immervision ist für gängige Sensoren vorkonfiguriert, darunter Sony, OmniVision und Samsung, von 20Mpx bis 8Mpx, um beste Qualität und zusätzliche Flexibilität auf der Stückliste bereitzustellen. Näheres zur Kompatibilität mit Sensoren finden Sie auf der Startseite und in sämtlichen herunterladbaren Materialien.

„Tier-2- und Tier-3-Smartphone-OEMs finden es schwierig, dieselbe Bildqualität wie Spitzen-Smartphones zu bieten“, so Alessandro Gasparini,Executive Vice President, Operations und Chief Commercial Officer bei Immervision. „Das 125-Grad-Weitwinkelobjektiv von Immervision enthält sämtliche branchenführenden Kennzahlen, die in verschiedenen Weitwinkel-Smartphone-Kameras üblich sind, und vereint sie in einem einzigen Objektiv. In der Vergangenheit fanden sich diese erstklassigen Kennzahlen einzeln auf mehrere Smartphones verteilt. Jetzt gibt es sie in einem Objektiv vereint in Kombination mit betriebsbereiter Software. Dadurch wird der Zeitaufwand für die Anpassung und Integration der Kamera reduziert und dieselbe Bildqualität wie bei bekannten Smartphone-Marken geboten.”

Hauptmerkmale

Kleines 5,4 mm TTL

Branchenweit beste Low-Light-Leistung mit f/1,9

Verzerrung passend für adaptive Video-Verzerrungskorrektur konzipiert

Beste Mischung von Bildqualität, Low-Light-Leistung und Verzerrungskontrolle in einem Produkt

20 MPx für höchste Bildqualität, 16 MPx, 12 MPx bis zu 8 MPx für Kostenoptimierung

Über Immervision

Immervision ermöglicht intelligentes Sehen in jedem Gerät. Unsere Deep-Seeing-Technologie und unsere renommierten Experten in den Bereichen Weitwinkeloptik-Design und Bildverarbeitung ermöglichen es intelligenten Geräten mit übermenschlichem Sehvermögen visuelle und kontextbezogene Daten in hoher Qualität zu erfassen. Wir erfinden, individualisieren und lizenzieren Weitwinkelobjektive und Bildgebungssoftware-Technologie für KI, maschinelles Sehen und Benutzeranwendungen - von der Erfassung bis zur Anzeige - auf dem Markt für Mobilgeräte, in der Automobil-, Roboter-, Sicherheits- und Konsumgüterbranche und in anderen Branchen. www.immervision.com

