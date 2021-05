Immobilienfirma LEG startet mit Gewinnplus - Ausblick bekräftigt

Düsseldorf (Reuters) - Die Wohnungsgesellschaft LEG Immobilien hat dank steigender Mieten, einem gesunkenen Leerstand und der Integration von Zukäufen im ersten Quartal mehr verdient.

Der operative Gewinn (FFO I) stieg um 10,7 Prozent auf 104,1 Millionen Euro, wie LEG Immobilien am Dienstag in Düsseldorf mitteilte. Das in seinem Wohnungsbestand vor allem auf NRW konzentrierte Unternehmen sieht sich zudem gut für Zukäufe gerüstet. Die LEG verfüge "über hinreichend Spielraum für die Finanzierung zukünftigen Wachstums", sagte Finanzchefin Susanne Schröter-Crossan.

Die Prognose für 2021 bekräftigte der Konzern. In Abhängigkeit der weiteren Entwicklung der Corona-Auswirkungen erwartet der Vorstand den operativen Gewinn in einer Spanne von 410 bis 420 Millionen Euro. Effekte aus weiteren möglichen Portfolioan- und -verkäufen seien hierbei noch nicht berücksichtigt.