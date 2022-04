Immobilieninvestitionen: 5 Schritte, die man während der Volatilität ergreifen sollte

Volatilität an der Börse ist zu erwarten.

Es gibt Maßnahmen, die du ergreifen kannst, um dein Risiko zu verringern und sogar von der Volatilität zu profitieren.

Real Estate Investment Trusts sind eine Überlegung wert.

Wichtige Punkte

Es führt kein Weg daran vorbei - die Werte am Aktienmarkt werden immer schwanken, und gelegentlich sind sie sogar ziemlich unbeständig. Ungefähr alle paar Jahre kommt es zu einer Korrektur oder einem Crash.

Das kann Anleger/innen verunsichern und du fragst dich, ob sie bestimmte Maßnahmen ergreifen sollten, um die Marktschwankungen zu bekämpfen oder anderweitig mit ihnen umzugehen. Werfen wir einen genaueren Blick darauf, was du tun könntest, wenn du dir wegen der Volatilität Sorgen machst - mit einem Schwerpunkt auf einigen cleveren Immobiliengeschäften, die du machen könntest.

1. Keine Panik

Zunächst einmal solltest du nicht überstürzt handeln. Auch wenn die Börse gerade in eine Ohnmacht gefallen ist, solltest du keine Maßnahmen ergreifen, bevor du deine Entscheidungen sorgfältig überdacht hast.

Solange du langfristig denkst, sollte es dir gut ergehen. Der US-Markt wird sich wahrscheinlich innerhalb weniger Monate (oder sogar Jahre) von einer Korrektur erholen und dann neue Höchststände erreichen. Abschwünge können auch große Kaufgelegenheiten mit sich bringen, deshalb solltest du einen kleinen Bargeldbetrag bereithalten, damit du bei Aktien starker Unternehmen zuschlagen kannst, wenn sie auf ein günstiges Niveau fallen.

Wenn du ein Immobilieninvestor bist, wird dich die Volatilität des Aktienmarktes vielleicht nicht allzu sehr beeinflussen - aber sie kann es. Wenn zum Beispiel ein Marktabschwung von einem wirtschaftlichen Abschwung begleitet wird, könnte das dazu führen, dass einige deiner Mieter/innen ihre Miete nicht mehr zahlen können - oder es könnte deine Möglichkeiten einschränken, die Mieten zu erhöhen.

2. Habe einen Notfallfonds

Eine Sache, die alle Immobilieninvestoren haben sollten - und das gilt auch für Aktieninvestoren und Nicht-Investoren - ist ein Notfallfonds, der mindestens die Ausgaben deines Haushalts für drei bis sechs Monate deckt. Das kann deine Rettung sein, wenn das Unerwartete passiert (und das Unerwartete passiert oft) und du deinen Job verlierst, dein Auto ein neues Getriebe braucht oder du eine hohe Arztrechnung zu bezahlen hast.

Aber ein Notfallfonds ist für Immobilieninvestoren von besonderem Wert. Es ist leicht, die Vorteile des Besitzes von Mietobjekten zu schätzen, wenn die Schecks der Mieter/innen regelmäßig eintreffen. Aber es wird Zeiten geben, in denen die Immobilien eine Zeit lang leer stehen und du immer noch Hypothekenzahlungen, Versicherungszahlungen, Steuerzahlungen und so weiter leisten musst. Auch wenn der Zeitpunkt dafür unvorhersehbar ist, sind kostspielige Reparaturen unvermeidlich. Irgendwann braucht deine Immobilie dringend ein neues Dach, der Ofen geht kaputt oder du musst dich um eine andere größere Wartung kümmern.

3. Befreie dich von allen hochverzinsten Schulden

Alle Investoren und Nicht-Investoren sollten Schulden mit hohen Zinssätzen so schnell wie möglich abbezahlen. Wenn du in Immobilien (oder auch in Aktien) investieren willst und 20 % Zinsen auf 25.000 US-Dollar Kreditkartenschulden zahlst, zahlst du jährlich etwa 5.000 US-Dollar allein für Zinsen. Wenn du diese Schulden abbezahlt hast, wirst du viele Jahre lang keine 5.000 US-Dollar mehr zahlen müssen.

In Bezug auf Immobilien lohnt es sich, die Zinssätze zu verfolgen. Wenn du mit dem Gedanken spielst, eine oder mehrere Immobilien zu kaufen, solltest du lieber früher als später zugreifen. Die Leitzinssätze steigen, und die Hypothekenzinsen auch. Der Unterschied zwischen einem Zinssatz von 4,5 % und einem von 5,5 % oder 6 % mag nicht groß erscheinen, aber er kann zu monatlichen Zahlungen führen, die Hunderte von Dollar höher sind, und zu Zehntausenden - oder sogar Hunderttausenden - mehr an Gesamtzinszahlungen. Beachte auch, dass die durchschnittlichen Immobilienpreise vielerorts stark gestiegen sind, so dass für den Kauf einer Immobilie möglicherweise eine besonders hohe Anzahlung - oder eine private Hypothekenversicherung - erforderlich ist.

4. Erwäge eine Investition in Immobilien

Wenn dich die Volatilität des Aktienmarktes verängstigt, solltest du Immobilien in Betracht ziehen. Der Wert von Häusern und anderen Immobilien ist in der Regel nicht so volatil wie der von Aktien - allerdings steigt er auf lange Sicht auch nicht so schnell an. Der durchschnittliche Wert von Eigenheimen ist seit 1940 jährlich um 5,5 % gestiegen, was ziemlich gut zu sein scheint, aber der Aktienmarkt hat über viele Jahrzehnte hinweg im Durchschnitt jährliche Gewinne von fast 10 % erzielt. Und wie mein Kollege Matt Frankel festgestellt hat, sind die Häuser viel größer als früher. Wenn man das berücksichtigt, sind die Immobilienwerte im Durchschnitt um etwa 1,5 % gestiegen.

Dennoch solltest du zumindest in Erwägung ziehen, dein Portfolio mit Immobilien zu diversifizieren - oder du möchtest in großem Stil in Immobilien einsteigen. Vielleicht gefällt dir auch die Idee, Mietimmobilien zu besitzen, weil sie dir einen ziemlich stetigen Strom passiver Einkünfte bescheren können - solange deine Immobilien vermietet bleiben und die Einnahmen die Hypothekenzahlungen, Versicherungen, Steuern und Nebenkosten mehr als decken. Bevor du eine Immobilie kaufst, solltest du dich umfassend über Immobilieninvestitionen informieren, denn sie können komplizierter - und riskanter - sein, als du vielleicht denkst.

Ein Vorteil von Immobilieninvestitionen ist, dass du in der Regel einen gewissen Hebeleffekt über die Schulden erzielst: Wenn du eine Hypothek aufnimmst, kannst du eine Immobilie im Wert von 250.000 US-Dollar mit einer Anzahlung von 50.000 US-Dollar kaufen. Bei Aktien ist es viel riskanter, mit geliehenem Geld zu investieren, d.h. auf Marge zu kaufen. Für deine 50.000 US-Dollar bekommst du einfach 50.000 US-Dollar in Aktien. Ein Nachteil des Immobilienkaufs gegenüber dem Kauf von Aktien ist, dass du nicht einfach einen Teil einer Immobilie verkaufen kannst, wenn du plötzlich viel Geld brauchst. Du musst entweder die gesamte Immobilie verkaufen oder vielleicht einen Kredit dafür aufnehmen.

5. Erwäge eine Investition in REITs

Wenn du in Immobilien investieren möchtest, aber nicht viel Geld für eine Anzahlung hast und/oder nicht das Temperament oder die Energie hast, ein Vermieter zu sein, können Immobilien-Investmentfonds (REITs) eine hervorragende Option sein. Das sind Unternehmen, die große Immobilienportfolios kaufen (oft eines bestimmten Typs, z. B. Wohnungen, Einzelhandelsgeschäfte, medizinische Einrichtungen, Büroflächen, Lagerräume oder Rechenzentren) und diese Gebäude dann vermieten. Wenn es ihnen gut geht und sie erfolgreich sind, kaufen sie in der Regel immer mehr Immobilien.

REITs werden wie jede andere Aktie gehandelt und bieten in der Regel recht hohe Renditen, da sie gesetzlich verpflichtet sind, jährlich mindestens 90 % ihres steuerpflichtigen Einkommens als Dividende an die Aktionäre auszuschütten.

Es gibt auch breit aufgestellte REIT-Indizes, in die du über börsengehandelte Fonds (ETFs) investieren kannst - so kannst du dein Geld in viele verschiedene REITs investieren.

Wenn dir die Volatilität nicht ganz geheuer ist, solltest du bei der Prüfung verschiedener REITs auch auf ihr „Beta“ achten. Das Beta ist ein Maß für die Volatilität und wird von den meisten Online-Datenaggregatoren für Aktien (einschließlich REITs) - wie Yahoo! Finance - erfasst. Ein Beta von 1,0 ist neutral, d.h. das betreffende Wertpapier ist ungefähr so volatil wie der gesamte Aktienmarkt. Ein Beta von 1,5 bedeutet, dass das Wertpapier 50 % volatiler ist als der Markt, und ein Beta unter 1,0 bedeutet, dass das Wertpapier weniger volatil ist. Realty Income, ein REIT, der sich auf Einzelhandelsimmobilien konzentriert, hatte kürzlich ein Beta von 0,8, was bedeutet, dass er nur 80 % so volatil war wie der Markt. Public Storage, ein REIT, der sich auf Lagerräume konzentriert, hatte dagegen kürzlich ein Beta von 0,26 und ist damit nicht allzu volatil.

Die Volatilität der Märkte macht viele Anleger unruhig, aber kluge Anleger wissen, dass sie damit rechnen müssen und wie sie damit umgehen können. Für viele ist es am besten, nichts zu tun - einfach an den Aktien festzuhalten und auf eine Erholung zu warten. Für andere bedeutet ein starker Marktrückgang, dass es an der Zeit ist, nach Aktien im Angebot zu suchen. Manche reduzieren ihr Gesamtrisiko, indem sie ihr Portfolio mit Aktien mit niedrigem Beta und vielleicht auch mit soliden Dividendenwerten aufstocken, denn diese können sowohl in guten als auch in schlechten wirtschaftlichen Zeiten Einkommen generieren.

Aufgrund des passiven Einkommens, das sie bieten können, und einiger der risikoärmeren Optionen, die diese Anlageklasse bietet, sind Immobilien sicherlich eine Anlageoption, die es wert ist, bei Marktschwankungen in Betracht gezogen zu werden.

Der Artikel Immobilieninvestitionen: 5 Schritte, die man während der Volatilität ergreifen sollte ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2022

Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2022.

Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.

Dieser Artikel gibt die Meinung des Verfassers wieder, die von der "offiziellen" Empfehlungsposition eines Motley Fool Premium-Beratungsdienstes abweichen kann. Eine Investitionsthese zu hinterfragen - sogar eine eigene - hilft uns allen, kritisch über Investitionen nachzudenken und Entscheidungen zu treffen, die uns helfen, klüger, glücklicher und reicher zu werden.

Dieser Artikel wurde von Selena Maranjian auf Englisch verfasst und am 31.03.2022 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können. The Motley Fool besitzt keine der genannten Aktien.

Motley Fool Deutschland 2022

Foto: Getty Images