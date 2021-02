Immobilieninvestor Aggregate stockt Anteile an S Immo auf

Wien (Reuters) - Der Immobilieninvestor Aggregate Holding hat seine erst kürzlich erworbenen Anteile an der österreichischen Immobilienfirma S Immo weiter aufgestockt.

Die Beteiligung belaufe sich nun auf 10,79 Prozent, teilte der Investor, der auch Großaktionär des Wohnimmobilien-Konzerns Adler Group ist, am Donnerstag mit. Erst im Januar war die auf Deutschland ausgerichtete Investmentgesellschaft mit 9,03 Prozent bei S Immo, deren Immobilien mehrheitlich in Deutschland liegen, einstiegen. Gleichzeitig erwarb die Gesellschaft einen Anteil von 10,54 Prozent am Wiener Rivalen Immofinanz, die sich auf Büroimmobilien in Deutschland und Osteuropa konzentriert.

Aggregate begründete die Investitionen in S Immo und Immofinanz damit, dass die qualitativ-hochwertigen Gewerbeimmobilien deutlich unterbewertet seien. Darüber hinaus kündigte der Investor an, über ein Angebot für die dritte gelistete Wiener Immobilienfirma CA Immo nachzudenken.