Immobilieninvestor Patrizia beendet Aktienrückkaufprogramm

AUGSBURG (dpa-AFX) - Der Immobilieninvestor Patrizia hat sein Aktienrückkaufprogramm beendet. Da sich die Finanzmärkte in den letzten Wochen deutlich stabilisiert und die Corona-Pandemie sich nur sehr begrenzt auf das eigene Geschäft auswirkt habe, sei das seit Mitte März laufende Rückkaufprogramm zum 22. Juni eingestellt worden, teilte Patrizia am Dienstag in Augsburg mit. Insgesamt seien knapp 1,38 Millionen Aktien im Umfang von 27,9 Millionen Euro zu einem Durchschnittskurs von 20,28 Euro je Aktie zurückgekauft worden./ssc/mne/stk