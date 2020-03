Immobilienkonzern Aroundtown profitiert von höheren Mieteinnahmen

LUXEMBURG (dpa-AFX) - Der Luxemburger Gewerbeimmobilien-Spezialist Aroundtown ist im vergangenen Jahr kräftig gewachsen. Die Nettomieteinnahmen kletterten im Jahresvergleich auch dank Zukäufen um 21 Prozent auf 766 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Mittwoch überraschend bei Vorlage von vorläufigen Jahreszahlen in Luxemburg mitteilte. Das operative Ergebnis (FFO1 - Funds from Operations) stieg um 24 Prozent auf 503 Millionen Euro. Davon sollen auch die Aktionäre profitieren. Die Dividende soll um zehn Prozent auf 28 Cent je Aktie steigen. Aroundtown will am 26. März die vollständige Bilanz für das Jahr 2019 veröffentlichen.

Aroundtown hatte erst vor kurzem mehr als drei Viertel des kleineren Konkurrenten TLG Immobilien übernommen. Mit dem Kauf wird Aroundtown nun nicht nur zum größten Anbieter von Büroimmobilien in Europa, sondern auch zu einem Kandidaten für den deutschen Leitindex Dax . Aroundtown ist zudem auch mit rund 40 Prozent an Grand City Properties beteiligt. Grand City hatte zuletzt rund 77 000 Wohnungen vor allem in Nordrhein-Westfalen und Berlin./mne/mis