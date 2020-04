Immobilienkonzern Deutsche Wohnen holt sich mit Anleihe eine Milliarde Euro

BERLIN (dpa-AFX) - Der Immobilienkonzern Deutsche Wohnen hat sich am Kapitalmarkt über eine Schuldverschreibung eine Milliarde Euro besorgt. Der Nettoerlös diene der Ablösung bestehender Schulden, zur Finanzierung von Zukäufen sowie allgemeinen Unternehmenszwecken, hieß es vom MDax -Konzern am Freitag in Berlin. Insbesondere die im März angekündigte Übernahme einer Plattform für Projektentwicklungen werde mit dem Geld finanziert. Die Deutsche Wohnen hatte mit dem Münchener Projektentwickler Isaria Wohnbau, einer Beteiligungsfirma des Finanzinvestors Lone Star, die Übernahme für einen Kaufpreis von 600 Millionen Euro vereinbart. Insgesamt sollen darüber 2700 Wohn- und Gewerbeeinheiten entstehen./men/he