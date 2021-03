Immobilienkonzern Vonovia trotzt Corona - Weiter Zuversicht

Berlin (Reuters) - Der größte deutsche Immobilienkonzern Vonovia hat seinen Gewinn 2020 deutlich gesteigert und sieht sich auch für 2021 auf Wachstumskurs.

"Wir haben uns trotz der Herausforderung der Corona-Krise weiterhin positiv entwickelt, und wir sind auch für 2021 optimistisch", sagte Konzernchef Rolf Buch am Donnerstag bei einer Telefon-Pressekonferenz. "Vonovia ist ein stabiler Fels in der Brandung." Im vergangenen Jahr erhöhte sich der Gewinn aus dem operativen Geschäft (Group FFO) - die bei Immobilienfirmen zentrale Kennziffer - um 10,6 Prozent auf fast 1,35 Milliarden Euro. Zu der positiven Entwicklung hätten vor allem Zukäufe in Schweden beigetragen, teilte das Dax-Unternehmen aus Bochum weiter mit.

Vonovia hatte demnach zum 31. Dezember 2020 einen Bestand an rund 416.000 eigenen Mietwohnungen in Deutschland, Schweden und Österreich. In der Bundesrepublik betrage der Marktanteil mit etwa 355.000 bewirtschafteten Wohnungen rund 1,5 Prozent. Die Investitionen in Neubau für den eigenen Bestand, in die Instandhaltung und Modernisierung verringerten sich 2020 um 1,8 Prozent auf insgesamt rund 1,94 Milliarden Euro. Die Pandemie habe einzelne Bauprojekte verzögert, erklärte Buch. "Durch Covid-19 sind uns ja sogar im ersten Lockdown Baustellen lahmgelegt worden." Seit die Infektionsgefahr auf Baustellen als gering eingestuft werde, sei dies nicht mehr der Fall.

Im vergangenen Jahr wurde das Ergebnis des zugekauften Wohnungskonzerns Hembla aus Schweden erstmals vollständig berücksichtigt. In den den vergangenen Jahren hatte Vonovia mehrere Firmen vor allem im Ausland übernommen sowie in die Modernisierung und den Neubau von Wohnungen investiert. Der Expansionskurs und die auch in Folge von Modernisierungen erzielten höheren Mieten lassen den Betriebsgewinn seit Jahren steigen. Für 2021 peilt der Konzern weitere Zuwächse an: Der Group FFO werde auf rund 1,42 bis 1,47 Milliarden Euro zulegen, stellte Vonovia in Aussicht.

Vonovia hatte bereits angekündigt, den Aktionären für 2020 auf der Hauptversammlung am 16. April eine Dividende von 1,69 Euro je Anteilsschein vorzuschlagen - zwölf Cent mehr als im Vorjahr. Die Aktie notierte vorbörslich 0,3 Prozent fester.