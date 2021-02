Immobilienwerte springen an - Startet auch dieser MDAX-Wert?

Aroundtown SA - WKN: A2DW8Z - ISIN: LU1673108939 - Kurs: 5,806 € (XETRA)

In zwei markanten Rallyschüben erholte sich das Papier vom Crash im März, mehr als dei Hälfte der Verluste konnten wieder aufgeholt werden. Damit ist die Aktie zwar weiterhin ein Underperformer am Markt, doch zeigen sich momentan vielversprechende Kursmuster. Der zweite Rallyschub aus dem November wird nämlich seit einigen Wochen in einer bullischen Flagge korrigiert. An deren Unterkante und dem EMA200 stabilisiert sich die Aktie jetzt nach einem schwachen Jahresstart. Sollte hier eine kleine Bodenbildung gelingen, könnte tatsächlich eine neue Aufwärtsbewegung starten.

Antizyklische Einstiegschancen?

Wer es antizyklisch mag könnte hier an der Flaggenunterkante und dem "EMA-Sprungbrett" eine erste Positionierung wagen. Wird die Kursstärke vom heutigen Wochenstart, die aktuell bei einigen Immobilienwerten zu beobachten ist, fortgesetzt, könnte die Aroundtown-Aktie mit der Stabilisierung der letzten Tage ein kleiner Boden vollendet werden und eine Aufwärtsbewegung starten.

Bei 6,10 EUR liegt die Flaggenoberkante als erste Hürde, darüber klafft bei 6,41 bis 6,67 EUR noch eine offene Kurslücke aus dem letzten Jahr, die geschlossen werden könnte. Oberhalb davon notieren weitere Widerstände bei 6,85 und 7,90 - 8,05 EUR.

Schwächeln die Käufer jetzt hingegen deutlich und lassen den Wert unter 5,30 EUR per Tagesschlusskurs absacken, trübt sich die kurzfristige Situation stark ein. Dann wäre das Papier anfällig für weitere Abgaben in Richtung 4,55 - 4,65 EUR.

Aroundtown Prop. Holdings Aktie

Lesen Sie auch:

Ehemaliger DAX-Wert vor dem Comeback?

Traden wie ein PROfi mit Guidants PROmax. Drei Musterdepots für kurz, mittel-und langfristig orientierte Anleger. 13 Experten mit verschiedenen Schwerpunkten. Inclusive Aktien-Screener und Godmode PLUS. Jetzt testen!

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: André Rain, Technischer Analyst und Trader)