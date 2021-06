Immofinanz gibt Übernahmeangebot für S Immo auf

Wien (Reuters) - Der Wiener Immobilienkonzern Immofinanz gibt sich im Übernahmekampf um den Rivalen S Immo geschlagen.

Das Übernahmeangebot wird nicht abgeändert und entfällt damit, wie Immofinanz am Montag mitteilte. Das Unternehmen wolle seinen Wachstumskurs gemäß seiner Strategie fortsetzen und sehe sich mit einer moderaten Verschuldung und rund einer Milliarde Euro an liquiden Mitteln dafür bestens aufgestellt.

In der Hauptversammlung der S Immo in der vergangenen Woche hätten rund 61 Prozent des vertretenen Aktionärskapitals für die Abschaffung des Höchststimmrechts gestimmt. Nötig für einen Beschluss wären jedoch 75 Prozent gewesen. Drei große Aktionäre, Aggregate Holdings, EVAX Holding des Peter Korbacka und Erste Asset Management mit zusammen rund 28 Prozent Stimmgewicht in der Hauptversammlung, hätten dagegen gestimmt. Die Immofinanz hatte den Wegfall des Höchststimmrechts zu einer Bedingung für ihr Übernahmeangebot gemacht. Die Aktionäre haben damit laut Immofinanz auch gegen die Zusammenführung beider Unternehmen entschieden.