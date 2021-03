ImpactWayv™ schließt Betatest seiner Social Impact Media- und Technologieplattform ab und kündigt öffentliche Einführung an

ImpactWayv, Inc. ist erfreut, bekannt zu geben, dass der private Betatest von ImpactWayv™, der bahnbrechenden Social-Impact-Media- und Technologie-Networking-Plattform des Unternehmens, die in diesem Frühjahr öffentlich eingeführt wird, kürzlich abgeschlossen wurde. ImpactWayv vernetzt Menschen, Unternehmen und Philanthropie – für das Gute.

ImpactWayv wurde als gesündere und sinnvollere Alternative zu den großen Social-Networking-Plattformen entwickelt und ist das digitale Ökosystem der nächsten Generation, in dem sich Menschen, Unternehmen und gemeinnützige Organisationen engagieren, um positive Veränderungen zu bewirken und den sozialen Einfluss zu maximieren. ImpactWayv vereint disparate Informationsquellen, Initiativen und Innovationen aus dem gesamten globalen Sektor für soziale Güter unter einem digitalen Dach, um eine größere und effizientere kollektive Wirkung zu erzielen.

Die Resonanz auf den privaten Betatest von ImpactWayv, der nur auf Einladung stattfand, war überwältigend positiv. Einzelpersonen, Unternehmen und Non-Profit-Organisationen bestätigten den großen Bedarf an dieser Art von ganzheitlicher, auf sozialen Einfluss ausgerichteter Plattform in der heutigen Social-Media-Landschaft. Die Benutzer wurden durch den zentralen Nutzerflow von ImpactWayv geführt, um Design, Funktionalität und Benutzerfreundlichkeit zu validieren. Die Ergebnisse bekräftigten die der Plattform zugrunde liegende These der sozialen Wirkung, die sich auf die Förderung eines universellen sozialen Gutes durch einen kontinuierlichen Zyklus von Engagement, Interaktion und Befähigung konzentriert.

In einer Zeit, in der weltweit ein beispielloses Interesse an sozialem Handeln besteht, bietet ImpactWayv die Lösung für ein Social Media-Netzwerk, das die Konvergenz von drei wichtigen Trends in der Gesellschaft erfasst:



Der Hunger der Menschen nach mehr Sinn und Bedeutung in allen Aspekten des Lebens – Familie, Freunde, soziale Interaktion, Beschäftigung, Kundenbeziehungen, Investitionen, Spenden und ehrenamtliches Engagement.



Der Hunger der Menschen nach mehr Sinn und Bedeutung in allen Aspekten des Lebens – Familie, Freunde, soziale Interaktion, Beschäftigung, Kundenbeziehungen, Investitionen, Spenden und ehrenamtliches Engagement.

Die Notwendigkeit für Unternehmen , allen Stakeholdern und der Welt ihr soziales Engagement zu demonstrieren.



Die Notwendigkeit für Unternehmen, allen Stakeholdern und der Welt ihr soziales Engagement zu demonstrieren.

Der dringende Bedarf von Nonprofit-Organisationen an globaler Konnektivität und der Übernahme von Geschäfts- und Marketingprinzipien des privaten Sektors, um Nachhaltigkeit und die Erfüllung ihrer Mission zu unterstützen.



„ImpactWayv ist in diesem Moment einzigartig positioniert“, so George Dolatly, Mitbegründer und President von ImpactWayv, Inc. „Unsere bahnbrechende Plattform schafft die Möglichkeit für Menschen, Unternehmen und Non-Profit-Organisationen, effizient und effektiv an allen Fronten zusammenzuarbeiten, um soziales Engagement und positiven Wandel zu maximieren.“

ImpactWayvwird darüber hinaus ein digitales „Social Impact as a Service“-Angebot (SIaaS) für Unternehmen und Non-Profit-Organisationen anbieten, um aufkommende Trends im Bereich Social Impact bestmöglich zu erfassen, wie z.B. Geschäftsmodelle, die die Werte und Metriken von Kriterien in den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance (ESG), soziale Verantwortung von Unternehmen (CSR) sowie Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDG) der Vereinten Nationen integrieren. Dies ermöglicht es ImpactWayv, Beratungs- und Support-Dienstleistungen durch ein globales Team von Führungskräften, Experten und erfahrenen Fachleuten aus dem Social Impact-Sektor anzubieten.

„Die aktuelle Klimasituation hat gezeigt, wie motiviert die Menschen sind, zusammenzukommen, um einen positiven sozialen Wandel herbeizuführen“, so Benji Bernstein, Mitbegründer und Chief Technology Officer von ImpactWayv, Inc. „Die Zeit ist reif für ein neues digitales Ökosystem, das diesem kritischen Moment gerecht wird – ein Social-Media-Netzwerk, das geschaffen wurde, um Menschen, Unternehmen und Non-Profit-Organisationen für eine größere kollektive Wirkung mittels eines kontinuierlichen Kreislaufs des sozialen Engagements zu vereinen und zu befähigen. ImpactWayv ist diese Plattform, eine bahnbrechende Kraft für das Gute.“

Über ImpactWayv, Inc.

ImpactWayv, Inc. ist ein Social-Impact-Media- und Technologieunternehmen, das Vordenker und Macher aus den Bereichen Wirtschaft, Non-Profit und Technologie vereint. ImpactWayv wurde gegründet, um die Welt der Wirtschaft und der Philanthropie durch Technologie zu verändern und zu stören - um universelles soziales Engagement zu fördern. Für weitere Informationen oder um in die ImpactWayv-Benutzerliste aufgenommen zu werden, besuchen Sie bitte: www.ImpactWayv.com.

