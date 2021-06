ImpactWayv™ startet Social-Media-Plattform mit Fokus auf sozialem Wohl

Die Plattform soll eine gesündere und sinnvollere Alternative zu den großen Social-Networking-Plattformen bieten

ImpactWayv, Inc. gab heute den öffentlichen Start seiner bahnbrechenden Social-Media-Plattform, ImpactWayv™, bekannt, die ab sofort im Apple App Store zum Download bereitsteht. Hauptziel der neuen Plattform ist die Vernetzung von Menschen, Unternehmen und Philanthropie zugunsten des sozialen Gemeinwohls.

ImpactWayv wurde als gesündere und sinnvollere Alternative zu den großen Social-Networking-Plattformen entwickelt, um den kollektiven Einfluss über verschiedene Anliegen und Gemeinschaften hinweg zu fördern. Die Plattform stellt ein völlig neuartiges digitales Ökosystem dar, das es Anwendern ermöglicht, auf globaler Ebene sozialen Einfluss zu nehmen, sich zu engagieren und auszutauschen.

Anwender von ImpactWayv können sich über jede der Kernkomponenten miteinander vernetzen und interagieren. Zu diesen Kernkomponenten zählen:



Öffentliche und private persönliche Netzwerke sowie Content Feeds, um sich zu engagieren und Einfluss zu nehmen.



Öffentliche und private persönliche Netzwerke sowie Content Feeds, um sich zu engagieren und Einfluss zu nehmen.

Der „Impact Market“ ist ein öffentlicher Marktplatz mit transparenten Einflussprofilen von Unternehmen und Non-Profit-Organisationen. Alle Teilnehmer können die Profile vergleichen, verfolgen, sich für sie engagieren und sie direkt unterstützen.



Der „Impact Market“ ist ein öffentlicher Marktplatz mit transparenten Einflussprofilen von Unternehmen und Non-Profit-Organisationen. Alle Teilnehmer können die Profile vergleichen, verfolgen, sich für sie engagieren und sie direkt unterstützen.

„Wayvs“ (Aspekte sozialer Einflussnahme, Themen, Trends und breitere Fragestellungen) ist ein Ordnungsrahmen für zielgerichtete Inhalte und Informationen auf der gesamten Plattform.



„ImpactWayv demokratisiert die soziale Einflussnahme für alle“, so Dan Rubino, Mitbegründer, Chairman und Chief Executive Officer von ImpactWayv, Inc. „Endlich gibt es eine zielgerichtete Social-Media-Plattform, die Verbrauchern, Marken, Unternehmen und Non-Profit-Organisationen eine Möglichkeit bietet, in allen Kategorien des täglichen Lebens zu forschen, zu schaffen, sich zu engagieren und zu handeln – mit mehr Sinn, mehr Zweck und mehr Goodwill.“

Gefördert wird das Engagement auf der Plattform durch Dutzende von Wayvs™, die sich auf soziale Anliegen in unterschiedlichen Bereichen erstrecken und verschiedene Themen in Bezug auf das Zusammenspiel von Unternehmen, Philanthropie und individuellem Einsatz für das Gemeinwohl abdecken. Einige Beispiele sind: Klimaschutz, Diversität, Gleichberechtigung und Inklusion (DE&I), soziale Verantwortung von Unternehmen (CSR), Menschenrechte, öffentliche Gesundheit, Umwelt, Soziales und Governance (ESG), Wählerregistrierung und erneuerbare Energien. Wayvs erleichtern und fördern die Sichtbarkeit und das Engagement der Anwender auf der Plattform. Anwender tippen diese an, um relevante Impact-Diskussionen und -Initiativen sowie gleichgesinnte Personen, Unternehmen und Non-Profit-Organisationen zu finden, die ihr Engagement für die Belange teilen, die ihnen am Herzen liegen.

„Seit einiger Zeit entwickelt sich weltweit ein noch nie da gewesenes Interesse an sozialem Handeln, das durch die jüngsten Ereignisse noch beschleunigt und fokussiert wurde“, erklärte George Dolatly, Mitbegründer und Präsident von ImpactWayv, Inc. „Die Menschen brauchen eine Möglichkeit, ihre Werte zu erkunden und auszudrücken. Unternehmen müssen ihre Ressourcen und ihren Einfluss nutzen, um die Umstände zu verbessern. Und Non-Profit-Organisationen müssen ihre Missionen mit maximaler Effektivität verfolgen. ImpactWayv wird diesem einzigartigen Moment gerecht, indem es Menschen und Organisationen auf der ganzen Welt auf einer tieferen Ebene miteinander verbindet.“

Um das Engagement der Anwender zu fördern, hat ImpactWayv außerdem ein bahnbrechendes Tool entwickelt, um den Einfluss von Anwendern auf ihre digitale Community zu messen. Zu diesem Zweck verfolgt die der Plattform eigene „Impact“-Metrik den positiven „Ripple-Effekt“ eines Anwenders auf der Plattform in Echtzeit.

„ImpactWayv hat sich das ehrgeizige Ziel gesetzt, durch Einsatz von Technologie die Welt der Wirtschaft und der Philanthropie zu verändern“, sagte Benji Bernstein, Mitbegründer und Chief Technology Officer von ImpactWayv, Inc. „Mit unserer außergewöhnlichen Mischung aus erfahrenen Führungskräften und Vorreitern in den Bereichen Corporate Purpose, Philanthropie und Technologie haben wir ein leistungsfähiges Geschäftsmodell geschaffen, mit dem das soziale Gemeinwohl gefördert wird.“

ImpactWayv steht ab sofort zum kostenlosen Download im Apple App Store zur Verfügung und wird im Laufe des Jahres auch auf Google Play und anderen nicht-iOS-Geräten verfügbar sein. Unternehmen und Non-Profit-Organisationen sind außerdem eingeladen, ImpactWayv zu kontaktieren, um Mitglied der Plattform zu werden. Als Mitglied können sie ihr Profil beanspruchen, eine Engagement-Strategie auf ImpactWayv initiieren und eine „Featured Organization“ auf der Plattform werden.

Über ImpactWayv, Inc.

ImpactWayv, Inc. ist ein Social-Impact-Media- und Technologieunternehmen, das Vordenker und Macher aus den Bereichen Wirtschaft, Non-Profit und Technologie vereint. ImpactWayv wurde gegründet, um die Welt der Wirtschaft und der Philanthropie durch Technologie zu verändern und zu revolutionieren und so universelles soziales Engagement zu fördern. Weitere Informationen finden Sie unter: www.impactwayv.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210615006121/de/

Medien



Jonathan Younger

214-259-3426

jonathan.younger@ketchum.com